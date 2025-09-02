「多くの人の熱意が輪になって、ものすごい力で広がった」。8月31日に投開票された熊本県八代市長選で、初当選を決めた無所属新人で元県副知事の小野泰輔氏（51）は、同市旭中央通の事務所に集まった支持者たちと喜びを分かち合った。自民、公明両党が推薦し、4選を目指した無所属現職の中村博生氏（66）に、1万4668票の差をつけた。

市長選の得票は、小野氏が3万6641票、中村氏は2万1973票。投票率は60・30％で、過去最低だった前回の56・86％を3・44ポイント上回った。

選挙戦で小野氏は、特定政党や団体の推薦を受けない「完全無所属」を掲げ、支持を広げた。国民民主、共産両党など非自民系の市議選候補者の10人近くが支援。今期で引退する自民党系会派所属のベテラン市議も支援に回り、連れだって山間部の集落を回るなどした。交流サイトや動画サイトでの訴えにも力を入れた。

施策ではデジタルを活用した情報公開の徹底や、税金の使い道の見直しを強く訴えた。市が解体する方針の厚生会館については「政策決定のプロセスが不透明」と、再検証して判断する考えも表明した。

「子どもたちが目を輝かせて、誇りに思えるようなまちにしていく」。支持者を前に、小野氏はこう決意を語った。8月の記録的大雨災害にも言及し、「国や県と、被災者のニーズに沿った形で復旧と復興を進めていきたい」と力を込めた。

敗れた中村氏は、市内への県営工業団地の整備決定や子育て支援の充実など3期12年の実績をアピール。自民、公明両党や約100団体の推薦を取り付け組織戦を展開し、国や県とのパイプを強調して記録的大雨災害からの復旧、復興を訴えたが、及ばなかった。

市長選と同じ日程で実施された市議選（定数28）は、現職20人、新人8人が当選。参政党の新人が3492票を獲得し、トップ当選した。党派別の内訳は、自民党10人、公明党と立憲民主党各2人、国民民主党とれいわ新選組、共産党、参政党各1人、無所属10人。

（古川剛光）