来日したウクライナ人ジャーナリスト3人が8月29日、長崎市岡町の長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）で、戦時下の母国について講演した。侵攻するロシアとの戦闘で多数の死者が出ている前線や空爆で破壊された人々の暮らしについて、現地で撮影された写真を交えながら説明した。

講演会はグリーンコープ生協の主催で、県内外から100人が聴講した。同生協は3年前から、集めたカンパを活動資金として現地のジャーナリストに送っている。一行は長崎を皮切りに9月4日まで九州を巡り、福岡、熊本、鹿児島で講話する。

ジャーナリスト連盟会長、セルゲイ・トミレンコさん（49）は、胴体部分に土がかけられて足のみ見えている複数の兵士や、ミサイルが直撃して一部の家具は残されつつも廃虚となった家屋などの写真を紹介。「いつ爆弾が飛んできて日常が壊されるか分からない。ジャーナリストは何が起きているかを伝えるため、防弾チョッキを身に付けて活動している」と話した。

新聞記者のスヴィートラーナ・カルペンコさん（59）は初めて長崎原爆資料館を見学し、戦争を伝えるには奪われた人々の日常を具体的に掘り下げることが有効だとあらためて気が付かされたという。「大きな被害だけでなく、そこに一人一人の人生があることを丁寧に伝えることが必要だ」と述べた。

3人は、青と黄色のリボンで作られたブレスレットを長崎被災協の田中重光会長に贈った。

（鈴鹿希英）