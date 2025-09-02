長崎県佐世保市と佐世保市観光コンベンション協会は、2024年の観光統計をまとめた。観光客数は延べ約519万6千人（前年比5・3％増）で、5年ぶりに500万人台にまで回復した。市は、国際クルーズ船で寄港した乗客乗員数が約5倍の24万1千人になったことが理由の一つとみている。

市観光課によると、クルーズ船の寄港は三浦岸壁（干尽町）と浦頭岸壁（針尾北町）を合わせて72隻で、前年の約3・6倍だった。

宿泊客は延べ約182万9300人で、コロナ禍前（19年）の約99％にまで回復した。円安の影響などによる全国的なインバウンド（訪日客）需要の高まりもあり、外国人宿泊客は前年から25・5％増の約12万9千人となっている。このうち、国別で見ると最多は台湾で前年比27・6％増の約3万6千人。昨年10月、5年7カ月ぶりに長崎空港との定期運航便が再開した韓国も同6・7％増の約1万6千人だった。

市観光課は、インバウンドはまだ首都圏の一部都市や有名観光地に集中しているとみており、担当者は「今後、リピーターを中心に地方への広がりを期待したい」と話した。

今年は、クルーズ船の寄港が8月31日時点で既に100隻に達しており、全体の観光客数も増えそうだ。

（古川泰裕）