7日投開票の佐賀県多久市長選には、いずれも無所属で8選を目指す現職横尾俊彦氏（69）＝立民推薦、元市議の新人香月正則氏（53）、元会社員の新人副島満氏（67）の3人が立候補し、論戦を繰り広げている。それぞれの市政への思いや人柄を紹介する。 （才木希、竹中謙輔）

人脈強みに凡事徹底

横尾 俊彦氏

69歳 無 現

1997年の初当選から市政を担うこと7期28年、「凡事徹底」を信条として地道に取り組んできた。インフラ整備や災害対応といった実績を挙げ「政治は市民の生命と財産を守るのが大きな仕事」と語る。

「次の世代を担う子どもたちを育てたい」と、全国に先駆けICT教育にも尽力。2016年には全国ICT教育首長協議会を立ち上げ、初代会長に。現状に満足せず、新たな施策にも挑戦してきた。

松下政経塾の1期生として政治を学び、41歳の若さで市長となってから、市民、行政関係者、議員と共に汗を流し、人脈ができた。政経塾の同期生などには日本の中枢を担う知り合いも多い。「厳しい時代だからこそ、私に市政を任せていただきたい」と意気込む。

趣味は出張先で仕事の合間を見つけての神社仏閣巡り。中学、高校時代にはバスケットボールの練習に励み、「暗闇でもシュートを入れられる」。時折、男子Bリーグ1部の佐賀バルーナーズ試合観戦もする。

対話重視で市政刷新

香月 正則氏

53歳 無 新

多久市で育ち、就職もした。和やかな街の雰囲気が好きで、市外へ出る選択肢はなかった。会社員を経て、市議4期目を務める中、人口が減り、街の活気がなくなっていく様子に寂しさを感じた。「あらゆる課題が待ったなしの状況。議案を出せる市長として働きたい」と市政刷新を訴える。

地元選出の国会議員の演説を聞き、政治に興味を持ち、38歳で市議選に立候補し、初当選。市議時代は現職の横尾俊彦氏を応援した。「横尾市政に失策はないが、多久市が大きく変わることはなかった」と、長期政権に疑問を抱いたことも市長選へ挑戦するきっかけとなった。

市議では現地に出向き、自分の耳で聞き、目で見たことを市政に届け、市民に結果を報告した。対話することを心がけており「市長でも同じだ」と強調する。

妻との2人暮らし。神社仏閣巡りが趣味。自前の草刈り機を持って、市内各地に草刈りに行くのも息抜きの一つ。「無心になれるし、きれいになると気分がいい」

「再挑戦」街を元気に

副島 満氏

67歳 無 新

2度目の挑戦となる市長選。前回は1200票弱を集めたが現職に敗れた。政治経験はないため「厳しい戦いでも、もう一度市長に挑戦したい」と意気込む。

炭鉱の町として栄えた多久市で生まれ、育った。かつては人口も多く、街がにぎわっていたと記憶する。だが炭鉱閉山後は同級生の多くが街を去り、地元の祭りも行われなくなるなど、「街の活気がなくなった」。

東京の大学を卒業後は、帰郷し、自動車部品製造会社などで勤務してきた。62歳で膝を痛めて食品加工会社を退職後は「生活するので精いっぱい」。生活費を稼ぐため、さまざまな会社の面接を受けたが、年齢が理由で採用されなかった。 こうした経験から「働く意欲はあっても勤め先が見つからない高齢者はたくさんいる。その人を救いたい」と強く思う。

趣味はバイクで、唐津市の海沿いを走ることが好き。幕末に活躍した高杉晋作の辞世の句「おもしろきこともなき世におもしろく」の精神を大切にしている。