学校法人旭学園（佐賀市）が、武雄市で新設を目指していた男女共学の四年制大「武雄アジア大学」について、来年4月に開学することが決まった。四年制大の設置は県内3校目で県西部では初。阿部俊子文部科学相が8月29日に開設を認可したことを受け、旭学園は9月1日、佐賀市で会見を開き、内田信子理事長が「地域社会に根ざしながら世界とつながる人材を育成する。佐賀から未来を切り開きたい」と語った。

旭学園によると「東アジア地域共創学部・東アジア地域共創学科」の1学部1学科で、「観光・地域マネジメントコース」と「東アジア・メディアコンテンツコース」を設ける。1学年の定員は140人。

卒業後に観光業やメディア産業、地方自治体などで地域の発展を担う人材育成を目指す。入試は出願書類や面接による学校推薦型選抜や、学力試験による一般選抜などを採用。募集要項や入試日程は公式ホームページで公開している。

会見には、内田理事長と学長就任予定の小長谷有紀氏＝国立民族学博物館名誉教授＝らが出席。モンゴル遊牧文化研究が専門の小長谷氏は「武雄に対する地域理解と、アジアを見据えた国際理解の両方を学ぶことが大学の基本方針。地域づくりをみんなで考える任務を果たしたい」と述べた。

総事業費は約36億円で、武雄市が約13億円、県が約6億5千万円の財政支援をする。同市の小松政市長は「若者の定住促進や新たな雇用の創出など地域経済の活性化に期待している。街と大学が一体となり、開学の準備を着実に進めたい」と話している。

（竹中謙輔、糸山信）