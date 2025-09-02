軽やかな歩き心地と確かなグリップ力！カジュアルにも映える【プーマ】スニーカーがAmazonで販売中！
スタイルと快適さを両立する【プーマ】スニーカー、日常からスポーツまで活躍する万能モデルをAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
バスケットボールにインスパイアされたリバウンド V6ロウが登場。 つま先の通気性を高めるパーフォレーション加工、インソールにはSoftFoam+を使用し、快適な履き心地を実現。ソールにはラバーを使用しておりグリップ力が高く、歩きやすい仕様になっている。カジュアルコーデに取り入れやすいおすすめのアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
バスケットボール由来のデザインを持ち、つま先のパーフォレーション加工で通気性を確保。カジュアルコーデにも馴染む一足になっている。
→【アイテム詳細を見る】
SoftFoam+インソールが足を包み込み、長時間歩いても快適な履き心地を実現。ラバーソールが高いグリップ力を発揮する。
アッパーにはリサイクル素材を30％以上使用し、環境配慮とデザイン性を両立。シンプルながら存在感のある仕上がりになっている。
→【アイテム詳細を見る】
385gの軽量設計で日常使いにも適応。ジーンズやストリートスタイルにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍する。
