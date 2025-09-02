ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

スタイルと快適さを両立する【プーマ】スニーカー、日常からスポーツまで活躍する万能モデルをAmazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


バスケットボールにインスパイアされたリバウンド V6ロウが登場。 つま先の通気性を高めるパーフォレーション加工、インソールにはSoftFoam+を使用し、快適な履き心地を実現。ソールにはラバーを使用しておりグリップ力が高く、歩きやすい仕様になっている。カジュアルコーデに取り入れやすいおすすめのアイテム。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


バスケットボール由来のデザインを持ち、つま先のパーフォレーション加工で通気性を確保。カジュアルコーデにも馴染む一足になっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


SoftFoam+インソールが足を包み込み、長時間歩いても快適な履き心地を実現。ラバーソールが高いグリップ力を発揮する。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


アッパーにはリサイクル素材を30％以上使用し、環境配慮とデザイン性を両立。シンプルながら存在感のある仕上がりになっている。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


385gの軽量設計で日常使いにも適応。ジーンズやストリートスタイルにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍する。