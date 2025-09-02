¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï±üÆüÅÄ¤Îºä¼«Å¾¼Ö¤ÇÄ©Àï¡¡ÄØ¥±É¡¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡¡343¿Í¡¢¶î¤±¾å¤¬¤ë
¡¡±üÆüÅÄ¤Î¾å¤êºä¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¡ÖÂè12²ó±üÆüÅÄÄØ¥±É¡¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¡×¤¬8·î31Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÂç»³Ä®¡ÝÆ±»ÔÁ°ÄÅ¹¾Ä®¤Î13¡¦2¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¯Âå¡¦ÀÊÌ¤´¤È¤Î10¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë343¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼çºÅ¡£¥³¡¼¥¹¤ÏºÇÂçÉ¸¹âº¹¤¬626¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ê¿¶Ñ¼ÐÅÙ¤Ï5¡¦2¡ó¤Ç¾å¤ê¤Ï7¡¦5¡ó¤¢¤ë¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÁ°¤ÎÌó1¥¥í¤¬ÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤ºä¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÉ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸áÁ°8»þ35Ê¬¤«¤é¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤Ë5Ê¬´Ö³Ö¤ÇÂç»³Ä®ÃæÀî¸¶¸òº¹ÅÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¹¤°¤ËÂç»³¥À¥à²£¤ÎµÞºä¤È¤Ê¤ë¡£Á°ÄÅ¹¾Ä®¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±èÆ»¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤Æ±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤«¤é22ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË»ÒA¤Ç1°Ì¤Îº´Æ£¸ùÌÀ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡áÂçÊ¬»Ô¡á¤Ï35Ê¬21ÉÃ¤òµÏ¿¡£2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡Ö¸åÈ¾¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾²¼Í¥ºÚ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¡áÄ¹ºê»Ô¡á¤Ï43Ê¬59ÉÃ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ãç´Ö6¿Í¤È½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯Áö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¡¡¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë
