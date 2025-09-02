¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¤¬ÂçÊü¸À¡¡£Î¡¼£±À©ÇÆ¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¡Ö²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Î¥¢¤Îà£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ìá¤³¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢½©¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÊüÃÌ¤À¡£¶Ë°·³¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°£Ø¡×¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¸ì¤ëº®ÆÙÃË¤Ë¤è¤ë£Î¡½£±¤ÎÅ¸Ë¾¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á·à¾ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¡½¡½Åö½é¤Ï£Î¡½£±¤Ë½Ð¤ë¤«¤Ïµ¤Ê¬¼¡Âè¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡²ñ¼Ò¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÌÜ¾å¤ÎÏ¢Ãæ¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹¤Î¤¬Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÅö¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½³«ËëÀï¤Ç¤Ï´ÝÆ£ÀµÆ»¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡££Ë£Å£Î£Ô£Á¤È¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤ò¸«¤Æ°õ¾Ý¤Ï
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£àÊý½®¤ÎÅ·ºÍá¤È¸À¤¨¤ÉÇ¯Îð¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥±¥¬¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿µ½Å¤Ë°·¤Ã¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï£··î¤Ë£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡Ê¢¨£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÇã¼ý¤ò¼çÄ¥¡Ë·ý²¦¤â¤¤¤ë¤¬
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡·ý²¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÇã¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡¢·ý²¦¤¬Ê§¤Ã¤¿ÇÜ¤Î³Û¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢Çã¼ý¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤Ã¤Á¤«¤À¤Ê¡£
¡¡¡½¡½º£¤Î¤È¤³¤íÇã¼ý°Æ¤ÎÊý¤¬Ç»¸ü¡©
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ä¤â¥Î¥¢¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¼ý¤È¤«»î¹çÃæ¤Î±ø¤¤È¿Â§¹Ô°Ù¤È¤«ËÜÅö¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¥Î¥¢¤ÎÀï¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£Çã¼ý¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÇã¼ý¤·ÊÖ¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¸·ê¤Î¥à¥¸¥Ê¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½¼«¿È¤Î»î¹ç¤Ç¤âÈ¿Â§¡¦²ðÆþ¹Ô°Ù¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¡Ä
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»ß¤á¤ë¤«¤é¤Í¡£»ß¤á¤é¤ì¤º¤Ë»î¹ç¤¬¿ë¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë£²ÈÖÌÜ¤Ï
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡ÖÂ¼»³Í¥¹á¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃ¯¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤«
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡²æ¡¹¥Á¡¼¥à¡Ê£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°£Ø¡Ë¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥µËÌµÜ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¯¤È¡Ä¡£¥Î¥¢Æ»¾ì¤ÎËÜÊª¤Î°Ç¤ÎÎÏ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¡½¡½·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡¤Þ¤¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤·¤¿Àè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Áà¥×¥í¥ì¥¹×ÖÅÙÂç¾Þá£Í£Ö£Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤É¤¦Å¾¤Ü¤¦¤¬¤â¤¦²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç²¶°Ê³°¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¾Þ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿³ºº°÷¤È°ìÈÖÃçÎÉ¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤À¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤ÏÁ´Á³Ã¯¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤è¤¤¤èº£²ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿³ºº¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È½é¤á¤Æ²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡££Î¡½£±¤ò¼è¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤À¤·¡¢¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÐ¹³ÇÏ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£
¡¡¡½¡½¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Ç£±¤òÍ¥¾¡¤·¤¿£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤â£Í£Ö£Ð¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤Ï
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡ÌµÍý¤ä¤êµÕÍ¢Æþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï³¤³°¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤¬¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¨¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©àÃÝ²¼¹¬Ç·²ðá¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âà£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Áá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡½¡½£Ï£Ú£Á£×£ÁÁª¼ê¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤âÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¡¢°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¤Ä¾¤·Ââ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬Í£°ì¤Î¾ï¼±¿Í¡£ËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ù¥Ó¡¼¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¿Í¤¬ÂçÂ¿¿ô¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¡½¡½ÍýÁÛ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼»þÂå¤Ï»¶¡¹Èó¾ï¼±¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢°úÂà¤·¤¿¤éµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ï¼±¿Í¤Ö¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡ù¥ª¥¶¥ï¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£±£°·î£²£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¾®ß·Âç»Ì¡££²£°£²£±Ç¯£··î¤Ë¥Î¥¢¤ØÆþÌç¤·¡¢£²£²Ç¯£¹·î¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£´Ç¯£±·î¤«¤é³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ç²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£Æ±£±£°·î¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ì£É£Ï£Î¡×¤Ë²ÃÆþ¡£Ä¾¸å¤ÎÆ±£±£±·î¡¢³°Å¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°£Ø¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡££²£µÇ¯£±·î£±Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²Ç¯£´¤«·î¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ï»Ë¾åºÇÃ»µÏ¿¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£³¥¥í¡£