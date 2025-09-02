°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡¡¼¿¦¤»¤º»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤Ø¡Ä£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤ÁË»ß¤ØàÅÄµ×ÊÝ¿·ÅÞá¤ÎÆ°¤
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ëÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬£±Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢ÁûÆ°¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï£±£°Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¡¢¼¿¦¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²ò»¶¤¬Ç»¸ü¤À¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤âÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¸½¾õ¤ÎÂÇ³«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ±»Ö¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£àÅÄµ×ÊÝ¿·ÅÞá·ëÀ®¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó°ÆÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ø¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿»ÍµÜÏÂÉ§»ÔµÄ¤Ï¡ÖÅÄµ×ÊÝ»á¤¬»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×À¤äÀµÅöÀ¤Îº¬µò¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤â¤Ï¤äËÜ»Ô¤ÎÉé¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬°ËÅì»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢´ð´´»º¶È¤¿¤ë´Ñ¸÷¶È¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»ÔÌ±À¸³è¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ¤ÏÀ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎµÄ°÷¤¬»¿À®°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¡Ö¼«¸ÊÍø±×¤äÊÝ¿È¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤¬¤¢¤Þ¤êÇËÃ¾¤·¤¿¹Í¤¨¤Ë¤¤¤¿¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤Ï¡¢°ËÅì»Ô¥È¥Ã¥×¤Î¿¦ÀÕ¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÏ¢Æü¤ÎÊóÆ»¤Ç»ÔÄ¹¼«¿È¤¬Á´¹ñ¤ÎÊý¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤â¤·¤¯¤ÏÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È²¿¤«´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ä·è¸å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏµÄ¾ì½Ð¸ý¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¼¿¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡ÖµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤¦¤â¡Öº£Æü¡¢µÄ²ñ¤ÎÊý¤Î·èÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÃæ¿È¤ò¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¡£½Ð¸ý¤ò¤Õ¤µ¤°ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ºÆ¤ÓµÄ¾ì¤Ë°ú¤Ã¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤«¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬»Ù±ç¼Ô¤é¤ËµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤ò¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸åÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ï»ÔµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢£±£°·î¤ËÁªµó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢£±£²·î¤Ë»ÔÄ¹Áª¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£²ò»¶¸å½é¤á¤Æ¤ÎµÄ²ñ¤ÇºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»ÔÄ¹¤Ï¤â¤¦²ò»¶¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤º¼¿¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÔµÄ²ñÂ¦¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»ÔµÄÁª¤ÇÁ´°÷¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¤â²ÄÇ½¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤òËÉ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÛ¤Ã¤Æ»ÔµÄÁª¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é»ÔÄ¹Áª¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤é²ò»¶¤¹¤ë¤Ê¡×¤È»ÔÌ±¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈãÈ½¤ò¸Æ¤Ö¤«¤é¤À¡£
¡¡°ìÂÎ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÄÌÚ·ÉÇîÉûµÄÄ¹¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤Î»ÔµÄÁª¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹Â¦¤â¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ï£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤Î½ÐÀÊ¤ÇÈ¾Ê¬»¿À®¤¹¤ë¤ÈÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¡Ê°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÄê¿ô¤Ï£²£°¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¤Þ¤¢£±£°¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡££±£°¿ÍÎ©¤Æ¤Æ£±£°¿Í¼õ¤«¤é¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¸½¾õ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¡ËÆ°¤¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬Æ±»Ö¤ò»ÔµÄÁª¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±»Ö¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÏàÅÄµ×ÊÝ¿·ÅÞá¤È¤Ê¤ë¡£»ÔµÄÁª¤Ë¤ÏÌó£´£µ£°£°Ëü±ß¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ë¤ÏÌó£²£°£°£°Ëü±ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¼¿¦¤¹¤ë¤Ê¤é»ÔÄ¹Áª¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Î¤À¤¬¡Ä¡£