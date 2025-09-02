◇ア・リーグ エンゼルス3―8アストロズ（2025年9月1日 ヒューストン）

エンゼルスの菊池雄星投手(34)は1日（日本時間2日）、ヒューストンでのアストロズ戦先発。5回2/3を投げ、8安打6三振2四球5失点だった。試合はエンゼルスが3―8で敗れ、菊池は今季10敗目(6勝)を喫した。防御率は3.83。

日本の投手として4人目となるメジャー通算1000奪三振は、あと1つというところで交代となり、記録達成は次戦の登板以降に持ち越された。

昨年後半戦で所属していたアストロズを相手に菊池は2回に7番・ウリアスのソロ本塁打で先制を許すと、3回にも追加点を与え苦しい展開に。味方が逆転した直後の4回も連続安打で同点にされた。5回に勝ち越し点を許し、6回2死一塁で球数が97球に達し降板した。

菊池は今季ワーストの6失点で9敗目となった8月26日のレンジャーズ戦から中5日の登板だったが、今回も2回以降毎回1点ずつ取られる内容で、立ち直りの兆しが最後まで見えなかった。

ア・リーグ西地区首位のアストロズは連敗を止め、貯金14に。エンゼルスは3連勝とはならなかった。