¡ÚÀ¾Éð¡Û¥¨¡¼¥¹¡¦º£°æÃ£Ìé¤Ïà¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þá³ÚÅ·ÀïÅÐÈÄ¡¡ÈãÈ½³Ð¸ç¤Ç£³°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ö²óÈò¡×¤ÎÇØ·Ê
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ëº£µ¨½éÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡£±Æü¸½ºß¤Ç£±£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£¸¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£°¡Ê¥Ñ£´°Ì¡Ë¡¢£±£´£¹Ã¥»°¿¶¡Ê¥Ñ£³°Ì¡Ë¡££²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÃ¥»°¿¶²¦¤â»ë³¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·Àï¤Ïºòµ¨£¸»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£¶¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£·¡£ºòÇ¯£··î£±£³Æü¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯£¹·î¤«¤é£³Ç¯¤¬¤«¤ê¤Î£±£³Ï¢¾¡¤â¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëà¥¥é¡¼¤Ö¤êá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤Î³ÚÅ·ÀïÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È¤Ïº£µ¨½éÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿´³Ý¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥àº¹¤â¤½¤³¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï³Ú¤·¤ß¡£¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç£³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÁê¼ê¤Ë£³Ï¢ÇÔ¡£¤½¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï»Ä¤ê£²£¶»î¹ç¤Ç¡Ö£¸¡¦£µ¡×¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢µÕÅ¾£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤«¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç°ìÈÖ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¥¨¡¼¥¹¡¦º£°æ¤¬ÅÐÈÄ²óÈò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤âÊ®½Ð¡£¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼óÇ¾¿Ø¤â¡Ö¾¡Éé¤Î£¹·î¡×¤Ë£²½µÏ¢Â³¤ÇÂ³¤¯Å¨ÃÏ¡¦ÀçÂæ¤Ç¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÁêÀ¤Î¤¤¤¤º£°æ¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÊÔ¤·¡¢ÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö½é¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â£¶·î£²£·Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤òÈ¯¾É¡£¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿º£°æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î£¶ÅÐÈÄÃæ£µÅÐÈÄ¤ÇÅ¨ÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¾õÂÖ¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î£¸·î£²£³Æü¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Î£´°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¤ò´Þ¤áÄ¾¶á£³»î¹ç¤Ç¤Ï·×£²£´²ó¤òÅê¤²¡¢£±¼ºÅÀ¡ÊËÉ¸æÎ¨£°¡¦£³£¸¡Ë¡¢£²£¶Ã¥»°¿¶¤ÈËÜÍè¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ö¤ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬»Ä¤êºÇÂç£µ»î¹ç¤ÎÁ´¤Æ¤òÅ¨ÃÏÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÛÏÀ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤â¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤·¡¢¾¡Íø¤Î²ÄÇ½À¤òÍ¥Àè¤·¤¿µ¯ÍÑË¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£