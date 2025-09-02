Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À»É»¦¡¡ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë½»Ì±¤Ï°ÂÅÈ¡Ö»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÏÄÌ³ØÏ©¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÌîÂô£²ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç£±Æü¸á¸å£±»þÈ¾¤´¤í¡¢£´£°Âå½÷À¤¬¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸á¸å£³»þÁ°¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç½÷À¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£½÷À¤ÏÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀè½µ¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½÷À¤ÎÃÎ¿Í¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î£³£°ÂåÃË¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³ÎÊÝ¡£·Ù»¡¤Ï£²ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤«¤é»°¸®Ãã²°±Ø¤Î´Ö¤Î½»Âð³¹¡£¹ñÆ»£²£´£¶¹æ±è¤¤¤ÎÏ©ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤Î¼«±Ä¶È½÷À¤Ç¡¢¼ó¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÄÌÊó»þ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¶§´ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃË¤¬¸½¾ì¤«¤éËÌ¤Î£²£´£¶¹æÀþÊý¸þ¤ËÆ¨Áö¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉþÁõ¤Ï¹õ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥º¥Ü¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á½ê¤Ë½»¤àÇ¯ÇÛ½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏÂ¤ò£²£´£¶¹æÀþÊý¸þ¤Ë¤·¤Æ¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½÷À¤ÎÈ¾·Â£±¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤¬·ì¤Î³¤¤Ç¤·¤¿¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌîÂô¤È¾åÇÏ¤Î¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤Ç¡¢»ä¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿»þ¡¢½÷À¤Î²ó¤ê¤Ë¤Ï£´¿Í¤Û¤É¿Í¤¬¤¤¤Æ¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤¬¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÉþ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï½÷À¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ÇÆ°Ø©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ÆÁûÁ³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄÌÊó¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤½Ð·ì¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÄÌÊó¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£º£¤Î»þ´ü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¤Ä¤±¤ÆÁë¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÈáÌÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤Ï°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÏÄÌ³ØÏ©¤Ê¤Î¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ÄÌ¤ë¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤Î¶á½ê½»Ì±¡Ë
¡¡ÄÌ¤êËâÅª¤ÊÌµº¹ÊÌ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÃË¤Î´Ö¤Ë¤É¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº¤ÏÂ³¤¯¡£