8月打率が3割超えと絶好調な大谷翔平選手。期待されるのは自身3年連続4度目のMVPが獲得できるかどうかです。

昨季は全米野球記者協会(BBWAA)の記者30人全てから票を集め、2年連続の満票でのMVP受賞となりました。

昨季の成績は159試合に出場し197安打、130打点で打率.310をマーク。さらに54本塁打、59盗塁の成績でMLB史上初の『50-50』を達成しました。本塁打王、打点王のタイトルに加え、チームとしてはワールドシリーズ制覇を果たしました。

今季はここまで134試合に出場し、143安打、85打点、打率.276としています。日本時間6月17日に663日ぶりに二刀流復帰を果たしたため、盗塁は17個と数は減ったものの、45本塁打と3年連続40本塁打を記録しています。

投手としては11試合に先発し、1勝1敗、防御率4.18をマーク。日本時間8月28日の11試合目で初めて5イニングを投げきり着実に完全復活へ向け歩みを進めています。

ライバルにはリーグトップの49本塁打を記録しているフィリーズのカイル・シュワバー選手がいます。シーズンも残り1か月。MVPは誰の手に渡るのでしょうか。