明日9月3日（水）よる10時に第9話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。

青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。第9話は、東京都第2代表の座を懸けた敗者復活戦・最終予選。すべてを懸けた最終決戦に突入する。

梅園高校は東京都予選の敗者復活トーナメントを勝ち抜き、第2代表を決める最終予選に進出。同じく敗者復活戦を勝ち上がった瑞沢高校、北央学園、アドレ女学院の“東京御三家”と、全国大会への最後の切符を争うことになった。

3週間後の大一番に向け、藍沢めぐる（當真あみ）は塾を休んでかるたに全集中。右手の古傷が再発してしまった白野風希（齋藤潤）も、左手一本でかるたがとれるように、瑞沢OBで主治医の真島太一（野村周平）のもとで猛特訓。一方、瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）は、名人・綿谷新（新田真剣佑）に指導を仰ぐ。

風希 VS 懸心の戦いは、まるで太一 VS 新の代理戦争…！

そんな中、めぐるの“効率重視”の性格とポテンシャルの高さを見抜いた太一が、「藍沢さん、かるたの考え方、ちょっと変えてみない？」と秘策をアドバイス。

そして運命の最終予選前日、梅園メンバーの前に、思いがけない人物が現れる。綾瀬千早（広瀬すず）、太一ら瑞沢OBも、令和の高校生たちの青春を見届けるために最終予選会場に集結。

全国への切符はラスト1枚…！後がない梅園は、御三家相手に大番狂わせを起こせるか!?

第9話では、佐野勇斗が筑波秋博役で登場し、ついに瑞沢OBが全員集合！佐野のコメントを当記事で紹介。

また、第9話のあらすじを「ストーリー」ページにて公開中。

「ストーリー」ページ：https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/story/

TVerでは、第1話〜第3話と最新話を見逃し配信中。

TVer：https://tver.jp/series/srbwuwkwd87

■出演者 コメント

筑波 秋博（つくば あきひろ）役 … 佐野勇斗

（映画シリーズ）当時のメンバーがみんな集まれるということを聞いていたので、撮影がすごく楽しみでしたし、新しい世代の子たちの「ちはやふる」がどんなものになるのかなということも、すごくワクワクしました。

※筑波 秋博：瑞沢高校 競技かるた部卒業生。奏と千早たちの2年後輩。

■「ちはやふる−めぐり−」概要

＜スタッフ＞

原作：末次由紀『ちはやふる』（講談社「BE・LOVE」所載）

ショーランナー：小泉徳宏

監督：藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘

脚本：小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸

脚本協力：モノガタリラボ

音楽：横山克

主題歌：Perfume『巡ループ』 （UNIVERSAL MUSIC LLC）

プロデューサー：榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一

企画・プロデューサー：北島直明

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：ROBOT・ウインズモーメント

製作著作：日本テレビ

＜公式HP・SNS＞

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/

番組公式X：@chihaya_koshiki

番組公式Instagram：@chihaya_koshiki

番組公式TikTok：@chihaya_koshiki



番組公式ハッシュタグ：#ちはやふる