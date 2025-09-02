¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÌÀ¤±¤Îµð¿Í£²£±ºÐÅê¼ê¤Ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¡Ö»È¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¡×ÂåÌÚÂçÏÂ¤¬Éüµ¢¸åºÇÄ¹£µ²ó£±¼ºÅÀ
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£³·³£³¡½£±¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³·³¡Ê£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Î¡Öº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡×¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦ÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±Æü¡¢£³·³¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³·³Àï¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££µ²ó£·£´µå¤Ç£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡££²²ó¤ËÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢£³²ó°Ê¹ß¤Ï£±°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡££¶·îÃæ½Ü¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¸å¡¢ºÇÄ¹¤Î£µ²ó¤òÅê¤²¡Ö¥³¡¼¥¹¤ÎÅê¤²Ê¬¤±¤ä´ËµÞ¤ò»È¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½Ñ¸å½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»î¤·¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£º£µ¨Ãæ¤Î»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£