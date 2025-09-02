◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑むＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が１日、横浜市内のジムで練習を公開した。尚弥のキャリア最強の挑戦者は手の内をほとんど見せず「総合力は井上より上」と豪語し、モンスター狩りに自信を示した。練習を視察した尚弥の父・真吾トレーナー（５４）は「総合力の円をさらに一回り大きくしたのが尚弥」と一刀両断。１４日の対戦を前に両陣営が火花を散らした。

強い覚悟を示した。アフマダリエフは「井上に勝って、歴史を作るために日本に来た。この試合に１５０％懸けている」ときっぱり。尚弥を上回る点を聞かれると「パンチ力、技術、耐久力、考える力、私は総合的にすべてを持っている」と胸を張った。

試合３週間前の８月２４日に来日。異例の早さで現地入りし入念な調整を積んでいるが、公開練習は短時間のシャドーボクシングと軽めのミット打ちだけで終了。ほぼ手の内を見せず「試合で何をやるべきか、何をやらないべきか、プランはあるが今は言わないでおく。試合当日に見ていただければ」と煙幕を張った。

視察した真吾トレーナーの目が光る。アフマダリエフの「総合力は上」との発言に「総合力では向こうもパーフェクトな円を描いていると思うが、すべてにおいてさらに一回り大きくしたのが尚弥」と断言。スピード、パワーあらゆる点で尚弥が凌駕（りょうが）しているとし「レベルが上がればそれなりの戦いをしないといけない。最終的にはボクシングＩＱがポイントになってくると思う」と頭脳戦を勝負のカギに挙げた。

尚弥はアフマダリエフを「キャリア最大の強敵」と警戒し、万全の準備を積み重ねている。アフマダリエフに唯一の黒星をつけた元世界統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝をスパーリングパートナーに招へい。８月上旬には帝拳ジムでプロデビュー後初の出稽古も敢行。真吾トレーナーは「精神面のコントロールなど、いろんな意味で、いい確認ができた」と収穫を明かした。

パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じての最強ランキング）２位の４団体統一王者・尚弥と、リオ五輪銅メダリストの元ＷＢＡ・ＩＢＦ統一王者。両者の「総合力」がぶつかり合う一戦となる。（勝田 成紀）

〇…ＷＢＡが日本時間１日に発表した最新の世界ランキングで、ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がスーパーバンタム級の世界ランキング１位にランクされた。来年５月ごろに東京ドームで計画される尚弥との対戦が近づいた。中谷は尚弥戦を見据え、バンタム級の２本のベルトを近く返上する意向を８月上旬に明言している。次戦は未定だが、すでに尚弥の階級への転級を見据えた練習に取り組んでいる。