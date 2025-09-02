¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤Ð¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬µÍ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡¡¼«Ì±¡¦ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤¬¼þÊÕ¤ËÏ³¤é¤·¤¿¸ÀÍÕ
¼óÁê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï²¿¤è¤ê¤â½Å¤¤
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤Ï¡¢»²±¡Áª¸å¤ËÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÌÌ²ñ¤·¤¿¼óÁê·Ð¸³¼Ô3¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âà¿Ø¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Â³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ëËãÀ¸»á¤Ï¼þÊÕ¤Ë¥¢¥ì¥³¥ìÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËãÀ¸»á¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ö½÷À¸õÊä¡×¤È¤Ï¡¡²áµî¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â
¡ÖËãÀ¸»á¤ÏÀÐÇË»á¤¬Â³Åê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö¡È¼óÁê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï²¿¤è¤ê¤â½Å¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ÊÅÄÄ®¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐËãÀ¸»á¤â°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¤Ï¾ÃÈñÁýÀÇ¤ò±ä´ü¤¹¤ë°ÂÇÜ»á¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¼ÂºÝ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤â¡ÈÈ½ÃÇ¤Î½Å¤µ¡É¤ò½Å»ë¤·¤Æ³ÕÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀÐÇË»á¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¿Â³Åê»ÑÀª¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï
¡¡ËãÀ¸»á¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¡ÈÀÐÇË»á¤ÎÂ³Åê¤òµö¤¹¤³¤È¤ÏÀ¯¸¢¤ÎÍÆÇ§¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀ¯¸¢¤ËÉÔ¿®Ç¤¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤ë¤È¸À¤¦¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¯¸¢¤ò¿®Ç¤¤·¤ÆÀÐÇË»á¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤òÀï¤¦¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤Ð¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬µÍ¤à¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ºÀ¯¸¢¤ÏÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¡¢»²±¡Áª¸å¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤âÁáÈÕ¡¢±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡
¡¡ÀÐÇË»á¤¬ºòÇ¯9·î¤ÎÁíºÛÁª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁªµó¤Î´é¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£2008Ç¯9·î¤ËËãÀ¸Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¤Î¤âÆ±ÍÍ¤ËËãÀ¸»á¤Ë¡ÖÁíÁªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¶âÍ»´íµ¡¤¬À¤³¦¤ò½±¤¦Ãæ¤Ç¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ»Ù»ýÎ¨¤ÏµÞÍî¡¢20¡ó¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖËãÀ¸¤ª¤í¤·¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ç½°±¡Áª¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤â¸øÁ³¤È¤¢¤Ã¤¿¡£09Ç¯7·î¤Ë½°±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¡¢ÁíÁªµó¤Ç¼«¸ø¤Ï»´ÇÔ¤·¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ËãÀ¸»á¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï
¡¡ËãÀ¸»á¤¬ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤¬Î¨¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉ¤Ï¸½ºß¤âÇÉÈ¶¤È¤·¤ÆÍ£°ì»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÞÆâÀ¯¶É¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥á¥¤¥ó¤ÇÍí¤àÂ¸ºß¤À¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÈËãÀ¸Æâ³ÕÅö»þ¤ÎËãÀ¸¤ª¤í¤·¤ÏÁêÅö·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£°Õ¼ñÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÇÁªµó¤òÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢Í¿ÅÞ¤Î²¼Ìî¤ò¾·¤¤¤¿¿Í¤¬ÀÐÇË»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤«¡ÈÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢À¤´Ö¤«¤é¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ËãÀ¸»á¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤ÎÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Î¸À¤¤Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡È¹ñÌ±¤ÏÀÐÇË»á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£ÀÐÇË»á¤¬¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¡¢Ì±°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÌ±°Õ¤Ï¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀµÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤¬¹ñÌ±¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çº¤Þ¤·¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
À¯¶É¤¬ÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð
¡¡¤½¤ÎËãÀ¸»á¤Ï8·î28Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²ñÃÌ¤Î¾Ü¤·¤¤Ãæ¿È¤Ï¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÏ¢Î©¤¦¤ó¤Ì¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤ÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËãÀ¸»á¤Ï¾ï¤Ë¡ÈÍè¤ë¼Ôµñ¤Þ¤º¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤â¿ÀÃ«»áÂ¦¤«¤éÌÌ²ñ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ËãÀ¸»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²¿¤«¤È¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Þ¤¡¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ·ù¤Êµ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÀ¸»áÂ¦¤«¤é¡È¥ª¥ì¤ÏÃ¯¡¹¤È¿Æ¤·¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿ÌîÅÞÌä¤ï¤º¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î»×ÏÇ¤È´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢À¯¶É¤¬ÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐËãÀ¸»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡
¡¡¹ñÌ±¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
