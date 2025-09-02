¡Ö¿¹»³´´»öÄ¹¡×¤Ï¥¹¥Æ¥ë¥¹¼Ç¤¤«¡¡ÆÀ°Õ¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤òº£¸å¤â·ÑÂ³
»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¸å
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÁíºÛ¡Ë¤Î¼°ÕÉ½ÌÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Îµî½¢¤âÃí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¿¹»³»á¤¬²¾¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Æ¥ë¥¹¼Ç¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·úÊª¤À¤±¤Ç8000Ëü±ß°Ê¾å¡×¡¡¿¹»³»á¤¬¼¯»ùÅç¤Ë½êÍ¤¹¤ë4³¬·ú¤ÆÂç¹ëÅ¡
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤¿Áí³ç¤ò9·î2Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¿¹»³»á¤Ç¡¢Êó¹ð¸å¤Ë¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¹»³»á¤Ï»²±¡Áª¸å¤Ë¼Ç¤¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Æü¤ÎÁí³ç¸å¤ËÀµ¼°¤Ë¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö¿¹»³»á¤ò·ç¤¤¤Æ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤Ïº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¡¢ÀÐÇË»á¤¬°ú¤Â³¤À¯¸¢¤òÃ´¤¦¤Ä¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÁêÅö¤ÊÄË¼ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Î°ÂÌîÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ
¡¡¤½¤Î¿¹»³»á¤Ï8·î28Æü¡¢»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Î°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÂÌî»á¤Ï¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¤Æ¿¹»³»á¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÎÅÞ¼ó¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿¹»³»á¤Ë¤è¤ëÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤Î°ì´Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼«¸øÍ¿ÅÞ¤Ï½°»²Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡Ö°ÂÌî»á¤¬»²±¡Áª¤äµîÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£°ÂÌî»áÂ¦¤â1¿Í¤Ç¹ñ²ñ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¿ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤òË¡Î§¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÌî»á¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀéÎ¤¤ÎÆ»¤â°ìÊâ¤è¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
º£¸å¤âÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤ò
¡¡¿¹»³»á¤Ï80ºÐ¡£2017Ç¯¤«¤é4Ç¯Í¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢°ÂÇÜ¡¦¿ûÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿´ü´Ö¤ÏÎòÂåºÇÄ¹¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÃ¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´´»öÄ¹¤Ï¿¹»³»á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï±Æ¤Î¼óÁê¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¯¸¢¤ò¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¡¢ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¤ÎºäËÜÅ¯»Ö¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï±Æ¤¬Çö¤¯ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¡ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¶òÃÔ¤â¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿¹»³»á¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£²¾¤Ëº£²ó¡¢´´»öÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤â¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ä´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ê¤É¤Ë¼ý¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¹ß³Ê¤Ë¤â±Ç¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¹»³»á¤Î¾ì¹ç¡¢Ìò¿¦¤Ç³èÆ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌî»á¤È¤Î²ñÃÌ¤â¡¢º£¸å¤â¿¹»³»á¼«¿È¤¬¹ñ²ñÂÐºö¤òÃ´¤¦°ÕÍß¤ÎÉ½¤ì¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½°»²¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¡¢¿¹»³»á¤Ï¤½¤Î¥¿¥¯¥È¤ò°®¤ë³Ð¸ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¬¡¢¡È¹ñÂÐÀ¯¼£¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿åÌÌ²¼¤Î¶¨µÄ¤ä¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¹ñÌ±¤ËÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢»þÂåºø¸í¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±¤¬¹ñÌ±¤«¤é»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤¿Í×°ø¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼«Ì±¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÞ¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¿¹»³»á¤ÏÍ¾¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
