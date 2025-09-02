ミニRAV4!? トヨタ新「ヤリス“クロス”」登場！ 全長4.3m級ボディ＆#038;「ジムニー超え」地上高採用！ 約440万円の新モデル比国に登場

ミニRAV4!?

トヨタのフィリピン法人は2025年8月2日、コンパクトSUV「ヤリスクロス」のハイブリッド車の新たな最上級グレード「ヤリスクロス SE HEV」を発表し、発売しました。

フィリピンで販売されるヤリスクロスは、日本や欧州で展開されている同名車種とはまったく異なるモデルです。

新興国市場のニーズを反映した専用設計で、2023年にデビュー。広い室内空間と高い実用性を重視した仕立てとなっています。

ミニRAV4!?なヤリスクロス！

ボディサイズは全長4310mm×全幅1770mm×全高1615mm、ホイールベース2620mm。最低地上高は212mmとスズキ「ジムニー」を超える値です。

日本仕様のヤリスクロス（全長4180mm×全幅1765mm×全高1580mm、ホイールベース2560mm、最低地上高160mm）と比べると若干大きく、また現地は荒地や不整地が多いこともあり、最低地上高が高めに設定されているのも特徴です。

デザインについては、どちらかといえばRAV4に近く、“ミニRAV4”のような印象で、張り出したホイールアーチや厚みのあるバンパーラインがSUVならではの力強くタフな雰囲気を一層引き立てています。

パワートレインは1.5リッターガソリンと1.5リッターハイブリッドの2種類を設定。その後者の最上級グレードとして追加されたのが今回発表のSE HEVで、既存のS HEVをベースに見栄えと装備を拡充しています。

エクステリアでは、専用のフロントスカートやリアスカート、ルーフスポイラーなどスポーティな要素を取り入れ、都会的な印象を強めています。

インテリアにはデジタルルームミラーを追加。前後対応のドライブレコーダー機能を備えており、安全性と利便性を高めています。また、アンビエントライトも追加されており、夜間の上質なドライブを演出します。

SE HEVの価格は169万ペソ（約440万円）。S HEVに対して8万ペソ（約20万円）高となっています。