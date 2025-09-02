¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û²Ö±àÂç£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤Ëµð¿Í¥¹¥«¥¦¥ÈÇ®»ëÀþ¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬È´·²¡×
¢¡µþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°¡¡²Ö±àÂç£·¡½£°ÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂç¡á£¸²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£±Æü¡¦¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡£²£°£²£³Ç¯½Õ°ÊÍè¤Îµþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦²Ö±àÂç¤¬¡¢½©µ¨¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂç¤ò£¸²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç²¼¤·¤¿¡£¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£·²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£ÐÇ¶µÂç¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÖÌÚÀ²ºÈ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£³²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤â¡¢£¸²ó¤ËµÕÅ¾¤·¡¢£µµ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤Ø½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸¡¦£´£´¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ØÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡££·²ó£²»àÆóÎÝ¡¢²Ö±àÂç¡¦Æ£¸¶¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®£±£µ£³¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç£¶Ã¥»°¿¶¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±Âç³Ø½é¤Î£Î£Ð£ÂÁª¼êÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¡½¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£·µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÅê¤²¤¿·ë²Ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÍøÍ¥Àè¡£µð¿Í¡¦Ìø´Ü¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬È´·²¤Ë¤¤¤¤¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î¤Î£µ¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æµþ¼¢Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÐÇ¶µÂç¡¦ÀÖÌÚ¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡££¸·î£³£°Æü¤Ë¤Ï¶¦¤Ë²¹Àô¤Ø¹Ô¤¡¢Ì´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÀÖÌÚ¤Ë¤Ï¡ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤Ï¡¢¸³Ã´¤®¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ£´Æü¤Î°ìÎ³ËüÇÜÆü¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£¡Ö»ÙÇÛ²¼¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤ÏºÇÄã¤Ç¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¾å°Ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¡×¡£³«±¿¥Ñ¥ï¡¼¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë
¡¡¡»¡Ä¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤ÎÐÇ¶µÂç¡¦ÀÖÌÚ¤Ï£³²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÈèÏ«¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢Áá´ü¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤â¤¢¤ê¡¢£µ¡½£²¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¡£¡Ö½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À£·³ä¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²Æü¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½ÐÍ½Äê¡£Å·Íý¹â»þÂå¤Ï¡¢º£µ¨£·¾¡¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÅê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ÈÃç´Ö¤ÎÇØÃæ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¡£