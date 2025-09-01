「物価高だけど服欲しい」→【ワークマン】へ！ どんなシーンにも使える「1,500円ブラウス」

おしゃれは楽しみたいけれど物価高な今、できるだけ出費は抑えたいところ。お得にコーデを格上げできるアイテムがあれば心強い！ そこで今回は【ワークマン】から「高コスパブラウス」をご紹介。手に取りやすい価格ながら、オンオフ問わず着まわせる優秀アイテムをぜひチェックしてみて。

きれい見えと使い勝手を両立するブラウス

【ワークマン】「レディースシーンレスブラウス」\1,500（税込）

すっきりとしたスキッパーネックで上品な抜け感を演出する、クリーンな印象のブラウス。きれい見えするのに、両サイドポケット付きや腕まくりしやすい袖口リブ付きなど、使い勝手の良さも追求したアイテムです。吸水速乾機能も付いており、まだ暑さの残る時期の活躍に期待。公式ECサイトで「シーンを選ばず着られる」と紹介される、ヘビロテ必至の高コスパブラウスです。

フェミニンなディテールでコーデを格上げ

【ワークマン】「レディースシーンレスギャザーブラウス」\1,500（税込）

首元と袖口にさりげなく入ったギャザーデザインが特徴で、シンプルながらも柔らかな女性らしさを感じられる一着。こちらも吸水速乾機能付き。両サイドポケット、袖口リブと優秀です。この価格とは思えないブラウスは、オンオフ問わず使いやすく大人女性の強い味方になるかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M