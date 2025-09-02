『誘拐の日』今夜、超衝撃の最終話！平成vs令和の天才子役対決――全ての真相が明らかに

“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾柚乃）という奇妙な凸凹バディが、次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げてきたドラマ『誘拐の日』。

本日9月2日（火）放送の最終話では、すべての謎がつながり“黒幕”が明らかになる超衝撃展開が待ち受ける。

前回の第8話では、新庄＆凛の“疑似親子バディ”がベテラン刑事・須之内司（江口洋介）と協力して事件の核心に近づいたのもつかの間、新庄の妻・汐里（安達祐実）の差し金により2人は引き裂かれ、新庄が県警捜査一課に逮捕されてしまうという残酷な展開となった。

別れを決断した新庄に「イヤだ…行かないでよ…最後まで一緒にいてよ！」と泣きじゃくる凛、そしてラストでは凛がついに新庄を「パパーー！」と呼ぶ声に、SNSでは反響が巻き起こっていた。

◆平成と令和の天才子役対決！

そんな涙の別れから1週間――最終話では、凛が“最後の反撃”に。

新庄は逮捕され、須之内は新庄の逃亡を助けた容疑で取り調べを受けるという絶望的な状況のなか、すべての記憶を取り戻した凛は復活した弁護士・山崎忠（深澤辰哉）とともに2人を救うべく動きだす。

誘拐を指示した張本人・汐里をおびき出し、大きな“賭け”に出る凛。

「私が何を思い出したのか、これからぜんぶ教えてあげる」――凛は汐里との直接対決で、誘拐と殺人事件の真相を引き出せるのか？ 一連の事件の“黒幕”とはいったい誰のことなのか…。

あの“誘拐の日”に何が起きたのか、凛の両親殺害事件の全真相はもちろん、真犯人の動機、30年前から絡みあっていた因縁、初回から散りばめられていた伏線まで…なにもかもが解き明かされていく最終話。

天才少女・凛と誘拐犯の妻・汐里の緊迫の駆け引きは、はたしてどう決着するのか？ そして、すべての真相が明らかになったとき、新庄と凛の運命は…。

一瞬たりとも目が離せない“超衝撃”の結末に注目だ。