ÅìËÌ¡¢Âç±«¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¶²¤ì
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï2Æü¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ë±Æ¶Á¡£Áí¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î9·î1¥«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤ÈÆüËÜ³¤¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÀéÅçÎóÅç¤ÈÆüËÜ¤ÎÅì¤Ø°ÜÆ°¡£Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÆî²¼¤¹¤ë¡£Á°Àþ¤ÈÄãµ¤°µ¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡3Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´ÖÍ½ÁÛ±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»80¥ß¥ê¡¢ÅìËÌ180¥ß¥ê¡¢ËÌÎ¦100¥ß¥ê¡£