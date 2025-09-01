こういうの探してたッッ！【3COINS】ナチュラルな雰囲気が可愛い♡「カフェカーテン」

収納の目隠しや空間を区切るのに便利な「カフェカーテン」。【3COINS（スリーコインズ）】のカーテンは、突っ張り棒に通すだけで使える手軽さと、たびたび登場する新しいデザインで飽きにくいのが魅力です。そこで今回は、ナチュラルな空間作りにぴったりなカーテンを2つ紹介します。

涼しげな綿素材とやわらかなレース

「切り替え刺繍カフェカーテン」は、涼しげな綿素材とカーテン上部の透け感のあるレース部分がポイント。アイボリーのカーテンにレース部分がやわらかく映えるので、シンプルなデザインながらも地味すぎず、インテリアにそっと華やかさをプラスしてくれます。

インテリアのワンポイントとして

特徴的なダイヤ柄のデザインがあしらわれた「ダイヤカフェカーテン」。生地も装飾もワントーンでまとまっているため、インテリアへの合わせやすさは◎ 遠目から見たときも華やかさを与えてくれるダイヤ柄は、お部屋のアクセントとして取り入れるのもおすすめ。

今回紹介した「カフェカーテン」は、どちらもインテリアになじみやすいナチュラルな雰囲気がポイントです。収納の目隠しとして使う以外にも、お部屋の印象に少し変化をつけたいときにも活躍してくれるので【3COINS】に立ち寄った際はぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる