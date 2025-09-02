ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µÂ³¤¯¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï40¡î¶á¤¤´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¡¡ËÌÆüËÜ¤ÏÂç±«¤Ë·Ù²ü
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌÆüËÜ¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ê¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ëÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦°Ê¾å¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤âÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤â¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿È¡´Û¼þÊÕ¤ÇÃë¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤«¤é¤ÏËÌÎ¦¤Ç¤âÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢9·î¤ÎÊ¿Ç¯1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ëÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ëÅìËÌÆîÉô¤«¤éÀ¾¤â¡¢¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬Â³½Ð¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤ÏÁ°¶¶¤ä·§Ã«¤Ç39¡î¤È¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë40¡î¶á¤¤´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤â37¡î¤È¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¡¡§25¡î¡¡¶üÏ©¡§24¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§29¡î¡¡À¹²¬¡§31¡î
ÀçÂæ¡¡¡§36¡î¡¡¿·³ã¡§35¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§36¡î¡¡¶âÂô¡§36¡î
Ì¾¸Å²°¡§36¡î¡¡Åìµþ¡§37¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¹Åç¡¡¡§34¡î¡¡¾¾¹¾¡§34¡î
¹âÃÎ¡¡¡§34¡î¡¡Ê¡²¬¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
¤¢¤¹¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÍë±«¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½µ¤Î¸åÈ¾¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤ÏºÆ¤Ó½ë¤µ¤¬Ìá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
