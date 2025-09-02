「暑いし食べたい」”値上げの秋”も関係なし…アイス市場が急成長　100種類以上楽しめる専門店には幅広い世代のファンも

9月に入っても厳しい残暑が続くなか、様々な食料品の“値上げラッシュ”にもかかわらず、物価高に負けない商品がある。それはアイスクリーム。スーパーの”アイスコーナー”には次々と買い物客が…また東京・原宿では、幅広い世代がご当地アイスを求めて専門店を訪れた。業界では、さらなる市場の拡大を見込んでいる。

9月も食料品の“値上げラッシュ”は収まらず

9月に値上がりする食品は、食用油や冷凍食品など1422品目に上る。

また2025年、値上げが見込まれる食品の累計は2年ぶりに2万品目を超えた。

スーパーのアイスコーナーには次々と客が…

取材班ディレクター：

横浜市のスーパーでは、スナック菓子や…お煎餅など…様々な商品が値上がりする中、アイスクリームも値上がり。それでも売れ行きは好調で、続々とアイスクリームが補充されていきます。

猛烈残暑の影響もあるのか“アイスコーナー”には次々とお客さんが訪れていた。

取材班ディレクター：

あ、あちらの女性アイスを2つ手に取りましたね。

80代女性は「いーっぱい買った！暑いから。」「なんでもかんでも（価格が）上がったからといっても買わないわけに行かないしさ！食べたい物は食べたいしさ！」と話した。

女性に「アイス買おうよ！」と話した男性は「暑いんでアイス食べたくなっちゃった。野菜とか見に来たついでに。来たらアイス買おうかなって。（暑いから）5日に一回が3日に一回になった。10円くらい（の値上げ）なら大丈夫。100円とかなら買えなくなるかもだけど」と話した。

値上げに負けないアイス需要。

アイスだけは、お腹もお財布も“別腹”なのか、多くの人が購入していった。

中には、アイスの食べ歩きが日課になっているという男性もいた。

男性は「これを食べて帰るの。まだ暑いじゃない。熱中症予防でこうやって歩きながら食べる。美味しいよ！カロリー少ないし水分補給。途中で倒れると困るじゃない」 と話した。

物価高でもアイスクリーム市場は急成長

アイスクリーム市場は値上げの影響も知らず。

2024年度は、前年に比べて6.1％増えて約6451億円となり過去最高を記録している。

東京・原宿では幅広い世代がご当地アイスを求めて…

そうした中、イット！が訪れたのは東京・原宿のアイススポットだ。

取材班ディレクター：

こちら東京・原宿にあるお店なんですが、あ！すごくたくさんのアイスがあります！珍しい種類の物など、ずら〜っと並んでいますね！

累計動員数440万人を超える「アイスクリーム万博」の10周年を記念してオープンしたこちらの「あいぱく」。

100種類以上のアイスを楽しめるとあって連日、多くの“アイスファン”が詰めかけている。

名物は、花びらが幾重にも重なったようなソフトクリームで“映え写真”にもバッチリ。

さらに！“ご当地アイス”も大人気でバラの形をした秋田県の「ババヘラアイス」や、長崎県名産の「びわ」を「カステラ」でサンドしたアイス。

さらには、トウモロコシそっくりの「とうきびモナカ」まで。

取材班ディレクター：

とうもろこしの甘みがおいしいです。

この日も中学生から50代までの幅広い世代がご当地アイスを満喫した。

“アイスへの情熱”に値段は関係ないようだ。

中学生の2人組は「（物価高でも）お小遣い使ってでもアイス食べたいってやっぱり暑くて」と話し、男性4人組は「アイスは超高くなってもやっぱり食べたい」「他のお菓子を減らしてアイスに回している」などと話した。

日本アイスクリーム協会は「アイスは嗜好品を超え『日常の癒し』や『生活必需品』としての位置付けが強まっている」としていて、今後も、さらなる市場の拡大が見込まれている。

（「イット！」9月1日放送より）