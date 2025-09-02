¥»¡¦¥ê¡¼¥°9·î¤ËÆÍÆþ¡¡Í¥¾¡M¡Ø7¡Ùºå¿À¤ÏVÌÜÁ°¡¡¥»5µåÃÄ¤¬¼Ú¶âÀ¸³è¤ÎÄÁ¸½¾Ý¡¡2¡Á5°Ì¤Þ¤Ç4¥Á¡¼¥à¤¬3º¹¤Î·ã¤·¤¤A¥¯¥é¥¹Áè¤¤
¥×¥íÌîµå¤Ï8·î¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£¥ê¡¼¥°Àï¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë9·î¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ó°Ìºå¿À¤Ï8·îºÇ¸å¤Î3Ï¢Àï¤Çµð¿Í¤Ë2¾¡1ÇÔ¤Ç¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡£8·î¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à³«ºÅ¤ÇÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µå±ãÌÀ¤±¤â20¾¡9ÇÔ1Ê¬¤È½çÄ´¤ËÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß73¾¡44ÇÔ3Ê¬¤Ç2°Ìµð¿Í¤Ë¤Ï16¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÆÈÁö¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï7¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£½µ5Æü¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Î¤ÏA¥¯¥é¥¹Áè¤¤¡£2°Ìµð¿Í¡¢3°ÌDeNA¡¢4°Ì¹Åç¡¢5°ÌÃæÆü¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬3¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë5°ÌÃæÆü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¼ó°Ìºå¿À¤Ë9¾¡8ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¾¡¤Á±Û¤·¡£3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Ø¡¢9·î¤ÏËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Çºå¿À¡¢µð¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢6Ï¢Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿8·î¤ò½ª¤¨¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬2°Ì°Ê²¼¤Î¼Ú¶â¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2°Ìµð¿Í¤¬57¾¡60ÇÔ3Ê¬¤Î¼Ú¶â3¤È¡¢8·î¤ò½ª¤¨¤Æ¤âºå¿À¤¬Í£°ì¤ÎÃù¶â¤È¤Þ¤µ¤ËÆÈÁö¤òÉ½¤¹¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦9·î2Æü¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É
µð¿Í vs ¥ä¥¯¥ë¥È(µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
ÃæÆü vs ºå¿À(¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
¹Åç vs DeNA(¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)