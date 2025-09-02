日本ハムのドラフト1位右腕・柴田獅子投手（19）が、3日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発することが1日、分かった。高卒1年目のため、50球程度の球数制限を設ける見通し。シーズン終盤で1ゲーム差で追う首位ソフトバンクとの優勝争いの中、新庄剛志監督（53）は、恐れ知らずの19歳に再び大事な先発マウンドを託した。

プロ初登板初先発した7月26日のロッテ戦で3回完全デビュー。先月23日のソフトバンクとの首位攻防戦では新庄監督が「1年目にソフトバンク戦で投げさせるところに意味がある」と2番手で投入した。柴田は2回2/3を1失点で勝利に貢献し、プロ初ホールドも挙げた。翌24日に出場選手登録を抹消されたが、1軍に同行して調整を続け、中10日で再び登板機会が巡ってきた。

成長途上だが、最速154キロで平均でも151・7キロを誇る直球は威力十分。得意のスライダーの切れも抜群で制球力も高い。短期決戦のクライマックスシリーズ（CS）では「第2先発」が必要となってくるが、柴田はうってつけの存在。優勝争いだけではなく、CSも見据えた「秘密兵器」となりそうだ。

残り24試合で、今週は6連戦。来週の9日にはソフトバンクとの直接対決が控えるだけに、一戦も落とせない勝負の一週間となる。柴田が再び快投し、チームに勢いをもたらす。