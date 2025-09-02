¡Ô¼ñÎ¤¤Ë¡ÈºÇ¸åÄÌ¹ð¡É¤â¡Õ¿åÃ«Ë¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½êÆþ¤ê¤ÏÇò»æ¡¢·ëº§È¯É½¤ËÄÀÌÛ¡Ä¼¨¤·Â³¤±¤ë¡Ö»°»³Î¿µ±¤Ø¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¡×
8·î29Æü¤Ë¡¢¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¡£ÁÐÊý¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Êó¹ðÊ¸¤Ë¤Ï¡Ô2¿Í¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¼ñÎ¤¤¬Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ñÎ¤¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ô¼ñÎ¤¡¡¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡Êì¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤Í¡Õ¤È°¦Ì¼¤ò½ËÊ¡¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¼ñÎ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»°»³¤ÎÌ¾Á°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦Éã¤Î¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤Ë¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡½¡½¡£
¡Ö¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4·î²¼½Ü¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬»°»³¤µ¤ó¤Î¡Èº§ÌóÇË´þ¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»°»³¤µ¤ó¤¬3Ç¯Á°¤Ëº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿YouTuber¤Î¡ØR¤Á¤ã¤ó¡Ù¤³¤ÈÂçÌî°«Î¤¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ËÁí³Û1²¯±ß°Ê¾å¤ò¹×¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢»°»³¤µ¤ó¤ÎÉâµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË¶É¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È»°»³¤µ¤ó¤Î·ëº§È¯É½¤Ï°ì»þ±ä´ü¤Ë¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï»°»³¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÄ¾·â¼èºà¤Ë¤â¡¢¡Ø²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡Ù¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
»°»³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤Î·ëº§¤òÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿åÃ«¡£¤µ¤é¤ËµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤ò¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÍÑ°Õ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢·ëº§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»°»³¤µ¤ó¤¬¿åÃ«¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¿åÃ«¤µ¤ó¤ÈÍö¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤â¶ÈÌ³¼¹¹Ô¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë»°»³¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤âÈà¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»°»³¤µ¤ó¤â5·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°°Ê³°¤Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¶È¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°»³¡£¤·¤«¤·¡Èº§ÌóÇË´þ¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿åÃ«¤«¤é¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¼ºÄÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ë¡È°ìÎ®¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¥¥ß¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤âÌµÍý¤À¡Ù¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Ë¼«¤éÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¸½ºß¤Ï³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä»Å»ö¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤«¤âÉÔÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
°¦Ì¼¤Î·ëº§Áê¼ê¤ËÈÑÌå¤¹¤ë¿åÃ«¤Ï¡¢¼ñÎ¤¤Ë¤â¸·¤·¤¤¡ÈºÇ¸åÄÌ¹ð¡É¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»°»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ØNO¡Ù¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÈÌ¼¤ÎÁª¤ó¤À¿Í¤À¤«¤éÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÌ¼¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È»°»³¤µ¤ó¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»°»³¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Ë¤âÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È·ëº§º¾µ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¿åÃ«¤µ¤ó°ì²È¤Ë¼áÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿åÃ«¤µ¤ó°ì²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤«¤é¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Þ¤¿Éâµ¤¤Ê¤É¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë½õ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸·¤·¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Ë¡ØÁ´ÎÏ¤Ç¼ñÎ¤¤ò¼é¤ë¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÍ¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
·ëº§È¯É½¤ÈÆ±»þ¤ËÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿»°»³¤Ï¡¢¤³¤ÎµçÃÏ¤òÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£