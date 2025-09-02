¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡Ù¿ðÂôOB¤¬Á´°÷½¸¹ç¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ö»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡ÙÂè9ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÞÇÈÌò¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¡ØBE¡¦LOVE¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡¢Ëö¼¡Í³µª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£2016Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ðÂô¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î°½À¥ÀéÁá¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ45²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¥·¥êー¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò°ì¿·¤¹¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢±Ç²è¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡£Çß±à¹â¹»¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ç¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤ÎÂç¹¾ÁÕ¤ò¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤«¤éÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡9·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè9ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂè2ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤¿ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡¦ºÇ½ªÍ½Áª¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿ºÇ½ª·èÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£Çß±à¤ÏÅìµþÅÔÍ½Áª¤ÎÇÔ¼ÔÉü³è¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢Âè2ÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¿Ê½Ð¡£Æ±¤¸¤¯ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¿ðÂô¡¢ËÌ±û¡¢¥¢¥É¥ì¤Î¡ÈÅìµþ¸æ»°²È¡É¤È¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÀÚÉä¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3½µ´Ö¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢ÍõÂô¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤Ï½Î¤òµÙ¤ó¤Ç¤«¤ë¤¿¤ËÁ´½¸Ãæ¡£±¦¼ê¤Î¸Å½ý¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇòÌîÉ÷´õ¡Êã·Æ£½á¡Ë¤â¡¢º¸¼ê°ìËÜ¤Ç¤«¤ë¤¿¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ðÂôOB¤Ç¼ç¼£°å¤Î¿¿ÅçÂÀ°ì¡ÊÌîÂ¼¼þÊ¿¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÌÔÆÃ·±¡£°ìÊý¡¢¿ðÂô¤Î¥¨ー¥¹¡¦ÀÞ¹¾·ü¿´¡ÊÆ£¸¶ÂçÍ´¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¿Í¡¦ÌÊÃ«¿·¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤°¡£É÷´õVS·ü¿´¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÀ°ìVS¿·¤ÎÂåÍýÀïÁè¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤á¤°¤ë¤Î¡È¸úÎ¨½Å»ë¡É¤ÎÀ³Ê¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«È´¤¤¤¿ÂÀ°ì¤¬¡¢¡ÖÍõÂô¤µ¤ó¡¢¤«¤ë¤¿¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÈëºö¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÍ½ÁªÁ°Æü¡¢Çß±à¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁ°¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£°½À¥ÀéÁá¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢ÂÀ°ì¤é¿ðÂôOB¤â¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËºÇ½ªÍ½Áª²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¡£Á´¹ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Ï¥é¥¹¥È1Ëç¡£¸å¤¬¤Ê¤¤Çß±à¤Ï¡¢¸æ»°²ÈÁê¼ê¤ËÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµ¯¤³¤»¤ë¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤¬ÃÞÇÈ½©ÇîÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢Í¥´õÈþÀÄ¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¿ðÂôOB¤¬Á´°÷½¸¹ç¤È¤Ê¤ë¡£º´Ìî¤Ï¡¢¿ðÂôOB¤¬½¸·ë¤¹¤ëËÜºî¤ÎÀ©ºî¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¡Ö¡Ê±Ç²è¥·¥êー¥º¡ËÅö»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡ÙÂè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤Ï¡¢¸½ºßTVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
