10月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする、田辺桃子、横田真悠、林芽亜里のトリプル主演ドラマ『推しの殺人』にNEWSの増田貴久と城田優が出演することが決定した。

参考：田辺桃子×横田真悠×林芽亜里がトリプル主演 『推しの殺人』10月2日より放送決定

本作は、2024年『このミステリーがすごい！』大賞で文庫グランプリ受賞した遠藤かたるによる同名小説を原作としたサスペンス。ドラマ版ではオリジナル要素も加えて全13話で展開される。

大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく……。

「ベイビー★スターライト」のメンバーであるルイ、テルマ、イズミを、それぞれ田辺、横田、林が演じる。

新たに出演が発表された城田が演じるのは、テレビ番組にもコメンテーターとして出演する有名なマーケティング会社の社長である河都潤也。ルイと過去に出会っており、ルイにアイドルをやってみてはどうかと勧めたのも河都だった。城田は本作について「“アイドル”と“殺人”という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください」とコメントを寄せた。

増田が演じるのは、心優しき弁護士の矢崎恭介。河都とは大学の同級生で、河都に出資してもらい、今は小さな個人事務所を持つ。殺人の隠蔽という大きな罪を背負いながらも懸命にステージに立ち続けようとする女性たちの物語に、矢崎はどのように絡んでいくのか。増田は「めっちゃめっちゃ話題作に関われて嬉しいです！ 盛り上げられるように頑張ります！」と出演の喜びを語っている。

コメント増田貴久（矢崎恭介役）

あなたの推し、増田貴久がドラマ出ます！その名も『推しの殺人』今、本読んでるけどまだ全部読めてないっ！ ヤバいっ！ 急げっ！ →ダメな推し...。めっちゃめっちゃ話題作に関われて嬉しいです！ 盛り上げられるように頑張ります！

城田優（河都潤也役）

この度、ユニコーン企業の社長・河都潤也役を演じさせていただきます。『推しの殺人』は“アイドル”と”殺人“という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。緊張と緩和が繰り返される中で、登場するキャラクターたちが、それぞれ秘めた過去や秘密を抱えており、パズルのピースが少しずつ揃っていくような謎解きの面白さもあります。次々と起こる事件、そして殺人を犯してしまったアイドルグループの行く末はいかに、、スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください。

中山喬詞（プロデューサー）このお2人が大学の同級生だったら、同じ音楽サークルに入っていたら、と想像してみました。なんだかとてもワクワクする魅力的なコンビだなと。どんな音楽を奏でていたのか、どんなくだらない話をしていたのか、どんな関係性の友達だったのかな、と。とにかくパワフルでエネルギッシュな俳優お 2 人に、心優しい弁護士と敏腕経営者を演じていただく。間違いなく今までにない役になると思います。一見交わることのないように思える地下アイドルの彼女たちと彼ら。彼らにも“推し”がいるのだろうか...それぞれの人生、それぞれの思いが予想だにしない形で交差していくストーリーは目が離せません。怒涛の展開をお楽しみに。（文＝リアルサウンド編集部）