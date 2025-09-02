¡ÚÃÞ¸åÂë¡ÛÊ¼¸Ë½Ð¿Èµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡¡Â¼¾åÂÙÅÍ¡¡¥É¥é1»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Â¼¾åÂÙÅÍÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬ºò½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡ÈÍýÁÛ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤ÈÏÃ¤¹Éã¡¦¹â¹¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¸½ºß¤Ï±¦Éª¤È¹ø¤Î±ê¾É¤Î¤¿¤á¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¡£ÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿©»ö¤¬ËþÂ¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î24Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿±¿Ì¿¤ÎÆü¤«¤éÌó10¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1°Ì¤Ç½¡»³ÎÝ¡¢³°¤ì1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¼ÆÅÄ»â»Ò¤¬Â¾µåÃÄ¤È¶¥¹ç¤·¤Æ¡¢¥¯¥¸¤Ç¤¤¤º¤ì¤â³°¤·¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¡Ê»ØÌ¾¤¬¡ËÍè¤ë¤Ê¤éº£¤ä¤Ê¡£¥Þ¥¸¤ÇÍè¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ÎÞ¤â¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Éã¡¦¹â¹¤µ¤ó¤ÏÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¾®³Ø»þÂå¤«¤éËèÆüÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿À¸Í¹°ÎÍ¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÎÀÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖËè»î¹ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡ÈÍýÁÛ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡É¡£²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡Öµþ¥»¥é¤Ê¤É´ØÀ¾¤Îµå¾ì¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¹â¹»¿Ê³Ø¸å¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢3Ç¯¤Û¤É¤Ç¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¾¡¤Áµ¤¤ÊÅê¼ê¸þ¤¤ÎÀ³Ê¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¡¼¤ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÍ£°ì¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÀï¤¨¤ë¤·¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÌÜÎ©¤Æ¤ë¡×¡£¹â¹»1¡¢2Ç¯¤Î»þ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤ò¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹°Õ¼±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¶¯µ¤¤À¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ²¼¤«¤é¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö1°Ì»ØÌ¾¤âÆþ¤Ã¤¿¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡5·î4Æü¤Î¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°²Ð¤Î¹ñÀï¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÀïÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Ä¾µå¤Ï151¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦Éª¤È¹ø¤Î±ê¾É¤Ç6·î¸åÈ¾¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¡£Âç»ö¤Ê»þ´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤à¤«¤Ä¤¤¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¡×¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶õÊ¢¤Ç¤â¿©¤ÙÊª¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÇ¤µ¤¤¬¤·¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ìë¿©¤Î¤ªÃãÄÒ¤±¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¸½ºß¤ÏÄË¤ß¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë²óÉü¡£9·îÃæ¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤¬¡¢ÃÞ¸å¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¡ÖÄ´À°¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¿Ø¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈìÅÍß¤À¡£¤³¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þÂ¼¾å¡¡ÂÙÅÍ¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤¿¤¤¤È¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë2·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®1¤«¤éÇò¶â¥á¥Ã¥Ä¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÂçºåÌ§ÌÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÇÊá¼ê·ó³°Ìî¼ê¡£¿À¸Í¹°ÎÍ¤ÇÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢2Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¢Æ±½©¤«¤é¥¨¡¼¥¹¡£3Ç¯²Æ¤ÏÊ¼¸ËÂç²ñ3²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢70¥¥í¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£