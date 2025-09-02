「最強スポーツ男子頂上決戦」2025年秋、有明アリーナで開催決定＆第1弾出演者解禁 HYBE新グループ・aoenメンバーが初参戦
【モデルプレス＝2025/09/02】『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦』が11月18日、有明アリーナで開催決定。このたび、第1弾出演者が解禁された。
芸能界を代表するスポーツ男子たちが“最強”の称号をかけ、超過酷な対決に挑む同番組。2024年から有観客での開催がスタートし、鍛え抜かれたスポーツ男子たちの魂と肉体の本気のぶつかり合いに、数多くのファンで埋め尽くされた会場は興奮に包まれ、放送でも多くの反響を呼んだ。好評につき、今回も有観客での開催が決定。決戦の地は、有明アリーナ。美しき男たちの魂と肉体のぶつかり合いを生で体感することができる。
初代王者で、最多となる3度の優勝を誇る佐野岳、 モンスターボックス23段の世界記録保持者・平野泰新（MAG!C☆PRINCE）、さらに名門・立命館大学陸上部出身のTBSアナウンサー・高柳光希、そして、前回大会王者として『SASUKE』ファイナリストで山田勝己率いる黒虎の絶対的エース・山本良幸ら歴代参加者が今回も参戦する。
さらに、BTSを擁するHYBE発の新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）から雅久（GAKU）が初参戦。芸能界スポーツマンNo.1をかけた熱き戦いを盛り上げる。“最強”の称号を手にするのは？さらなる挑戦者たちについては後日発表される。（modelpress編集部）
［日時］11月18日（火）開場：午後3：00／開演：午後4：00※よる9：00終演（予定）
［会場］有明アリーナ（〒135−0063東京都江東区有明1丁目11−1）
雅久 (GAKU)（aoen）
佐野岳
高柳光希（TBSアナウンサー）
平野泰新（MAG!C☆PRINCE）
山本良幸
