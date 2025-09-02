NEWS増田貴久＆城田優「推しの殺人」出演決定 心優しき弁護士・マーケティング会社社長に
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める10月2日スタートの読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ「推しの殺人」（毎週木曜よる11時59分〜）に、増田貴久（NEWS）、城田優の出演が新たに決定した。
【写真】NEWS増田貴久、雰囲気一変した姿
城田が演じるのは、テレビ番組にもコメンテーターとして出演する有名なマーケティング会社の社長である河都潤也。田辺演じるルイと過去に出会っており、ルイにアイドルをやってみてはどうかと勧めたのも河都だった。城田は「“アイドル”と”殺人“という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください」と語った。
そして増田が演じるのは、心優しき弁護士の矢崎恭介。城田演じる河都とは大学の同級生で、河都に出資してもらい、今は小さな個人事務所を持つ。殺人の隠蔽という大きな罪を背負いながらも懸命にステージに立ち続けようとする女性たちの物語に、矢崎がどのように絡んでいくのか。増田は、「めっちゃめっちゃ話題作に関われて嬉しいです！盛り上げられるように頑張ります！」とコメントを寄せた。
原作は、2024年「このミステリーがすごい！」大賞文庫グランプリ受賞、新進気鋭の作家・遠藤かたる氏による本格クライムノベル「推しの殺人」（宝島社文庫）。「元彼の遺言状」「怪物の木こり」「チーム・バチスタの栄光」など数々の原作小説が実写化されたている賞の受賞作である本作は、隠蔽した殺人がバレてしまうのか…というハラハラドキドキのジェットコースター展開が読者の心を掴む。さらにドラマ版は、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで、より一層パワーアップしたスリリングサスペンスになっている。
物語の主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく。彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か。本作は人生と命を懸けたスリリングサスペンスで「ベイビー★スターライト」のメンバーであるルイ、テルマ、イズミを、それぞれ田辺桃子、横田真悠、林芽亜里が演じる。（modelpress編集部）
あなたの推し、増田貴久がドラマ出ます！その名も「推しの殺人」今、本読んでるけどまだ全部読めてないっ！ヤバいっ！急げっ！→ダメな推し…。めっちゃめっちゃ話題作に関われて嬉しいです！盛り上げられるように頑張ります！
この度、ユニコーン企業の社長・河都潤也役を演じさせていただきます。「推しの殺人」は“アイドル”と”殺人“という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。緊張と緩和が繰り返される中で、登場するキャラクターたちが、それぞれ秘めた過去や秘密を抱えており、パズルのピースが少しずつ揃っていくような謎解きの面白さもあります。次々と起こる事件、そして殺人を犯してしまったアイドルグループの行く末はいかに、、スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください。
このお２人が大学の同級生だったら、同じ音楽サークルに入っていたら、と想像してみました。なんだかとてもワクワクする魅力的なコンビだなと。どんな音楽を奏でていたのか、どんなくだらない話をしていたのか、どんな関係性の友達だったのかな、と。とにかくパワフルでエネルギッシュな俳優お二人に、心優しい弁護士と敏腕経営者を演じていただく。間違いなく今までにない役になると思います。一見交わることのないように思える地下アイドルの彼女たちと彼ら。彼らにも”推し”がいるのだろうか…それぞれの人生、それぞれの思いが予想だにしない形で交差していくストーリーは目が離せません。怒涛の展開をお楽しみに。
【Not Sponsored 記事】
