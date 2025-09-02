「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）

春の牝馬クラシックで世代上位の力を示したリンクスティップが、ひと回り成長した姿で実りの秋を迎えた。手脚が長くスラッとしたキタサンブラック産駒。春はその印象が強かったが、「背がさらに伸びました。まだ伸びしろもありそうだけど、筋肉量も増え成長を感じます。プラス１０キロぐらいになるでしょうか」と新田助手。夏を越してたくましさも加わった。

クラシック２戦はいずれも不完全燃焼ながら、上位争い。適距離とは言えず、スタート直後にぶつけられる不利があった桜花賞は、後方から脚を伸ばし３着。前走のオークスは雨の影響が残った馬場がフィットせず、決め手勝負に持ち込まれながらも掲示板を守った。

レース後には左前脚球節部の第１指骨剝離骨折が判明。「影響は全くない」と同助手が話すように、帰厩後は加減なく負荷をかけて順調に調整を進めている。２７日には新コンビの北村友を背に一杯に追われ６Ｆ８１秒０、ラスト１Ｆは１１秒０と鋭く伸びて併せたリッケンバッカー（７歳３勝クラス）に半馬身先着した。

２週続けてコンタクトを取った鞍上は「本当によく動く馬。脚が速くて器用さもあり総合力が高い。前走、前々走の先入観を持たなくていいと思います」と絶賛。初舞台のトリッキーな中山の二千への対応にも手応えをのぞかせる。先週の中京２歳Ｓをキャンディードで制したダービージョッキーに導かれ、最後の１冠へ−。ここでつまずいてはいられない。