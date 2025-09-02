増田貴久＆城田優、新木曜ドラマ『推しの殺人』出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月2日から放送される読売テレビ・日本テレビ系、新木曜ドラマ『推しの殺人』に、増田貴久と城田優の出演が決定した。

■田辺桃子×横田真悠×林芽亜里がトリプル主演

新木曜ドラマ『推しの殺人』の原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリ受賞作品。田辺桃子×横田真悠×林芽亜里という注目若手俳優のトリプル主演ということでも注目を集めている。

物語の主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく…。彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か!? 「ベイビー★スターライト」のメンバーであるルイ、テルマ、イズミを、それぞれ田辺桃子、横田真悠、林芽亜里が演じる。

なお、ドラマ版は、原作にはないオリジナル要素も加え、全13話で放送される。

■城田優はマーケティング会社社長、増田貴久は心優しき弁護士役

城田優が演じるのは、テレビ番組にもコメンテーターとして出演する有名なマーケティング会社の社長である河都潤也。田辺桃子演じるルイと過去に出会っており、ルイにアイドルをやってみてはどうかと勧めたのも河都だった。

そして増田貴久が演じるのは、心優しき弁護士の矢崎恭介。城田優演じる河都とは大学の同級生で、河都に出資してもらい、今は小さな個人事務所を持つ。殺人の隠蔽という大きな罪を背負いながらも懸命にステージに立ち続けようとする女性たちの物語に、矢崎がどのように絡んでいくのか注目だ。

■ドラマ『推しの殺人』イントロダクション

ライブは、死体を埋めてから――。3人組地下アイドルの彼女たちは、様々なトラブルを抱えていた。そんななか、さらに大きな問題に見舞われる。人を殺してしまったのだ…。警察や探偵からの追及に、マネージャーらからの不審。そして、元メンバーの裏切り。次々と襲ってくる苦難に対し、共犯者となったことで絆を強めた3人は、自分たちの罪を隠蔽しようと抗っていく。この先どうなろうともアイドルとして輝こうと、一致団結する3人の運命は…!?

そして、時を同じくして、未解決連続殺人事件が日本中を騒がせていた。この事件が、3人の人生に大きな危害を及ぼすことになることを彼女たちはまだ知らない――。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系 木曜ドラマ『推しの殺人』

10月2日スタート

毎週木曜 23:59～24:54

原作：遠藤かたる 『推しの殺人』（宝島社文庫）

出演：田辺桃子 横田真悠 林芽亜里 / 城田優 増田貴久

新木曜ドラマ『推しの殺人』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/oshisatsu/