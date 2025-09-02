　データ班が猛プッシュするカルチャーデイ

写真拡大

　「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）

　サマースプリントシリーズの最終戦。Ｇ１に向けた重要な前哨戦でもあり、各世代からスピード自慢が集まった。データ班がイチ押しするのは、カルチャーデイ。復調ムードの漂う４歳牝馬が、１７＆１８年覇者ファインニードルとの父子制覇で、逆転でのシリーズ優勝なるか−。

　▼傾向（過去１０年）

　９９年までは７Ｆ戦。スプリンターズＳの施行時期が暮れから秋に変更された００年から６Ｆ戦に。また、サマースプリントシリーズが始まった０６年にＧ２へ昇格した。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈７・１・０・２〉

　２番人気〈１・４・１・４〉

　３番人気〈０・０・１・９〉

　４番人気〈０・１・３・６〉

　５番人気〈０・０・２・８〉

　１番人気の信頼度は抜群。

　▼ステップ　　　　　

　北九州記念〈２・３・３・４０〉

　京王杯ＳＣ〈２・０・０・２〉

　チェアマンズＳＰ〈１・１・０・０〉

　高松宮記念〈１・１・０・２〉

　安田記念〈１・０・１・５〉

　ＮＺＴ〈１・０・０・０〉

　ヴィクトリアＭ〈１・０・０・３〉

　キーンランドＣ〈１・０・０・３〉

　ＯＰ競走〈０・０・２・２４〉

　準ＯＰ〈０・０・０・４〉

　勝ち馬全頭がサマースプリントシリーズ（千二戦）の転戦組か、Ｇ１＆２からの参戦馬だった。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が８着以内。また、同９頭が８番人気以内だった。

　▼性齢　　　　　　　

　３歳馬〈１・３・１・１０〉

　４歳馬〈５・１・１・２３〉

　５歳馬〈４・３・３・２７〉

　６歳馬〈０・２・４・３４〉

　７歳以上〈０・１・１・２７〉

　９勝を占める４＆５歳馬が中心。牝馬は〈３・４・４・４１〉とまずまず。

　▼所属　　　　　　　

　栗東〈８・９・１０・９７〉

　美浦〈２・１・０・２４〉

　栗東所属馬狙いが正解。

　▼重賞実績　　　　　

　勝ち馬９頭が重賞ウイナーだった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬９頭が前走の４角（直線競馬出走馬は残り３Ｆ地点）を５番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　減点なしは２頭だが、過去１０年で最多の５勝を誇る４歳馬のカルチャーデイを中心視。勝ち鞍のある阪神芝６Ｆ戦で重賞２勝目といく。（記録室）

　〈１週前診断〉栗東ＣＷで６Ｆ８５秒６−１１秒７（馬なり）を記録。前半はゆったりと入って半マイルから加速すると、直線は余力十分に伸びてきた。前走（ＣＢＣ賞５着）を使われて動きが良化しており、気配そのものも上向いている。

　◆サマースプリントシリーズ優勝の行方　優勝するには１勝＋１３点以上が条件。現時点で条件を満たすのは、１３点で１位のインビンシブルパパ。今回登録のある現在５点のウイングレイテスト、テイエムスパーダ、ヨシノイースター、４点のアブキールベイ、３点のカルチャーデイ、２点のモズメイメイは１着ならＧ２で１２点が加算されて逆転でＶが決まる。現在１点のグランテスト、ジャスティンスカイは１着なら同点優勝になる。