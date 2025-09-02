「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）

サマースプリントシリーズの最終戦。Ｇ１に向けた重要な前哨戦でもあり、各世代からスピード自慢が集まった。データ班がイチ押しするのは、カルチャーデイ。復調ムードの漂う４歳牝馬が、１７＆１８年覇者ファインニードルとの父子制覇で、逆転でのシリーズ優勝なるか−。

▼傾向（過去１０年）

９９年までは７Ｆ戦。スプリンターズＳの施行時期が暮れから秋に変更された００年から６Ｆ戦に。また、サマースプリントシリーズが始まった０６年にＧ２へ昇格した。

▼人気

１番人気〈７・１・０・２〉

２番人気〈１・４・１・４〉

３番人気〈０・０・１・９〉

４番人気〈０・１・３・６〉

５番人気〈０・０・２・８〉

１番人気の信頼度は抜群。

▼ステップ

北九州記念〈２・３・３・４０〉

京王杯ＳＣ〈２・０・０・２〉

チェアマンズＳＰ〈１・１・０・０〉

高松宮記念〈１・１・０・２〉

安田記念〈１・０・１・５〉

ＮＺＴ〈１・０・０・０〉

ヴィクトリアＭ〈１・０・０・３〉

キーンランドＣ〈１・０・０・３〉

ＯＰ競走〈０・０・２・２４〉

準ＯＰ〈０・０・０・４〉

勝ち馬全頭がサマースプリントシリーズ（千二戦）の転戦組か、Ｇ１＆２からの参戦馬だった。

▼前走内容

勝ち馬８頭が８着以内。また、同９頭が８番人気以内だった。

▼性齢

３歳馬〈１・３・１・１０〉

４歳馬〈５・１・１・２３〉

５歳馬〈４・３・３・２７〉

６歳馬〈０・２・４・３４〉

７歳以上〈０・１・１・２７〉

９勝を占める４＆５歳馬が中心。牝馬は〈３・４・４・４１〉とまずまず。

▼所属

栗東〈８・９・１０・９７〉

美浦〈２・１・０・２４〉

栗東所属馬狙いが正解。

▼重賞実績

勝ち馬９頭が重賞ウイナーだった。

▼決め手

勝ち馬９頭が前走の４角（直線競馬出走馬は残り３Ｆ地点）を５番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 減点なしは２頭だが、過去１０年で最多の５勝を誇る４歳馬のカルチャーデイを中心視。勝ち鞍のある阪神芝６Ｆ戦で重賞２勝目といく。（記録室）

〈１週前診断〉栗東ＣＷで６Ｆ８５秒６−１１秒７（馬なり）を記録。前半はゆったりと入って半マイルから加速すると、直線は余力十分に伸びてきた。前走（ＣＢＣ賞５着）を使われて動きが良化しており、気配そのものも上向いている。

◆サマースプリントシリーズ優勝の行方 優勝するには１勝＋１３点以上が条件。現時点で条件を満たすのは、１３点で１位のインビンシブルパパ。今回登録のある現在５点のウイングレイテスト、テイエムスパーダ、ヨシノイースター、４点のアブキールベイ、３点のカルチャーデイ、２点のモズメイメイは１着ならＧ２で１２点が加算されて逆転でＶが決まる。現在１点のグランテスト、ジャスティンスカイは１着なら同点優勝になる。