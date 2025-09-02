Æü·Ð225ÀèÊª¡§2ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á150±ß¹â¡¢4Ëü2400±ß
¡¡2Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ150±ß¹â¤Î4Ëü2400±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü2188.79±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï211.21±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3584Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3075¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ11.81¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+150¡¡¡¡¡¡¡¡3584
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42400¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+150¡¡¡¡¡¡ 78530
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3075¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8.5¡¡¡¡¡¡¡¡7638
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27575¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡¡¡ 396
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 776¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 112
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
