¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃù¶â19¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ9·î¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¿¤À8·îºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï1¾¡2ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡£ÆÃ¤Ëµß±ç¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Î´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23ºÐ¤Î±¦ÏÓ¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤À¡£8·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢2»à°ìÎÝ¤«¤é¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥ó¤Ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é»þÂ®103.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1µå¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾åºÇÂ®¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¯¤ë¤Ö¤·¤òÄË¤á¤¿¡£¼ã¤¤¤¬¤È¤Æ¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÂç¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï12»î¹ç¤ËÅê¤²3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¸õÊä¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¸ý¤òÂù¤¹¡£µß±ç¿Ø¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤â¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌÜÎ©¤Ä³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²æ¡¹¤ÎÅê¼ê¤Î¾õÂÖ¤À¤ÈÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅê¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤Î¼ï¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
