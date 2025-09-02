初めてのシャワーにびっくりした様子の猫→『頑張った後』は……可愛すぎる変化に笑顔になる人が続出「顔に笑ったｗ」「かわいいにも程がある」
今回紹介するのは、Threadsに投稿された、初シャワーの猫ちゃん。びっくりしたようです。
シャワーを頑張った猫ちゃんの様子はThreadsにて、3000件以上の「いいね！」を獲得しました。
【写真：初めてのシャワーにびっくりした様子の猫→『頑張った後』は……】
初めてのシャワー
Threadsアカウント「lonくん」に投稿されたのは、初シャワーをした猫ちゃん。タオルに包まれて抱っこされているのはロンくん。初めてのシャワーでびっくりしたのか、目を丸くして、大きな声で鳴いているような表情をしています。
猫は体が濡れるのが苦手で、シャワーの音やいつもと違う雰囲気にびっくりして逃げようとすることがよくあります。初めてのシャワーを頑張った後のロンくんは、疲れ切って爆睡だったそうです。可愛い寝顔を見て投稿者さんは安心したそうです。
表情の変化に「可愛い」の声が多数
ロンくんの初シャワーを見たThreadsユーザーたちからは「顔っｗどっちも可愛いです」「猫ちゃんも飼い主さんも頑張りましたね 若い時から経験させておくと後が楽ですよね」「お風呂上がりの顔っｗ」などの声が寄せられていました。
Threadsアカウント「lonくん」では、ロンくんの成長の様子が投稿されています。
写真・動画提供：Threadsアカウント「lonくん」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。