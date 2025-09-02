¿·ÊÆ¤Ï¿å¤ò¾¯¤Ê¤¯¿æ¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡©¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¸°¤Ï¡Ö¿åÊ¬ÎÌ¤ÎÄ´Àá¡×¤È¡Ö¿å²¹¡×¤Ë¤¢¤ê
»ä¤¿¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¡£¤±¤ì¤É¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿æ¤Êý¤ä¾å¼ê¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¡¢¤ªÊÆ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¿·Ê¹µ¼Ô¤«¤éÊÆÇÀ²È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇðÌÚÃÒÈÁ¤µ¤ó¤¬ÄÖ¤ë¡£
¿·ÊÆ¤Ï¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
³ÆÃÏ¤Ç½ç¼¡¤ªÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤´ÈÓ¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¿·ÊÆ¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤âÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¤ªÊÆ¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÃúÇ«¤ËÀö¤Ã¤Æ¿æ¤¯¤È¤¤¤¦¿Í¡¢¤Þ¤º¤ÏÇòÈÓ¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÊÁ°¡¢°ð¤Ë¾Ü¤·¤¤ÇÀ³Ø¼Ô¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¿·ÊÆ¤ò¿´¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÊÆ¤Ï¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿æ¤Êý¤Ë¤ÏÇº¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿·ÊÆ¤Ï¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¤«¤é¿å¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¿æ¤Êý¡£¤Ç¤â¡¢¿·ÊÆ¤Ï¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ý³Ï¤·¤¿Ìâ¡Ê¤ªÊÆ¡Ë¤Ïµ¡³£´¥Áç¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¿åÊ¬´ÞÍÎ¨¤ò15%ÄøÅÙ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸ÅÊÆ¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊÝ´É¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿åÊ¬¤¬¸º¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ò´ÉÍý¤·¤¿´Ä¶¤Ç¸¼ÊÆ¤Î¤Þ¤ÞÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë¿åÊ¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿·ÊÆ¡×¤È¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Î¤ªÊÆ¡×¤È¡Ö½ÕÀè¤Î¤ªÊÆ¡×¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¿·ÊÆ¤Î¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿åÎÌ¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¡×¤Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿·ÊÆ¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯½À¤é¤«¤á¤Ë¿æ¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤ÏºÙË¦ÊÉ¤Ê¤É¤¬½À¤é¤«¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¿æÈÓ¤ÎÇ®¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤Î¿åÊ¬¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ý³Ï¤·¤¿¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤Ï¿åÊ¬15%ÄøÅÙ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë·×¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÆÎ³¤¬Æ±¤¸¿åÊ¬¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢14%¤ÎÊÆÎ³¤â¤¢¤ì¤Ð16%¤ÎÊÆÎ³¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿·ÊÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¿©¤Ù¿´ÃÏ¡×¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¸¼ÊÆ¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¤Ç1Ç¯¿²¤«¤»¤ë¤ÈÊÆÎ³Æ±»Î¤Î¿åÊ¬¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿·ÊÆ¤Ï¿å¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¡×¿æ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾õÂÖ¤Ï¤ªÊÆ¤´¤È¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÎ§¤Ë¿å¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë¿æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¿å¤ò¸º¤é¤·¤Æ¿æ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÊÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀöÊÆ¤È¿æÈÓ¤Î¿å¤ÏÎä¤ä¤·¤Æ
¿åÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·ÊÆ¤Î»þ´ü¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¿å²¹¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÆ¤ÎµÛ¿å¤ä¿æÈÓ¤Ë¤ÏÎä¿å¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢11·îº¢¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿åÆ»¤«¤é½Ð¤ë¿å¤Î²¹ÅÙ¤¬20ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿æÈÓ¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¿å¤¬¤Ì¤ë¤¤¤È¡¢Îä¤á¤Æ¤«¤é¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓÎ³¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ÍÏ²ò¤·¤Æ¤Ù¤¿¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¿©´¶¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ªÊÆ¤ÎÉÊ¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÎáÏÂ5Ç¯»ºÊÆ¤Ï¡¢¤´ÈÓÎ³¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ù¤¿¤Ä¤¯¤ªÊÆ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤¿¿å¤ò»È¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÇÈ¾Æü¤Û¤ÉµÛ¿å¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¥¬¥¹¤ä¿æÈÓ´ï¤ÎÁá¿æ¤¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¯¤È¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤âÌÔ½ë¤È³é¿å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊ¼Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¿æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ªÊÆ¤Ë»È¤¦¿å¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ¤ªÊÆ¤òÀö¤¦¤È¤¤ËºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ë»È¤¦¿å¤À¤±¤Ç¤âÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ½é¤ÏµÛ¿å¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÇµÛ¿å¤µ¤»¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãæ´Ö¤Î¤¹¤¹¤®¤¬¤Ì¤ë¤¤¿å¤Ç¤â¾¯¤·¤Ï±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì£¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¼ý³Ï¸å¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ªÊÆ¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤ªÊÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·ÊÆ»þ´ü¤Ë¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤¬¡¢¿ô¥«·î¸å¤ËºÆ¤Ó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿·ÊÆ»þ´ü¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ô¥«·î¸å¤ËºÆ¤Ó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÊÆ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ý³Ï¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÌ£¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÊÆ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÆ±¤¸À¸»º¼Ô¤«¤éºÆ¤ÓÇã¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤¬¡¢°ÊÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ÈÆ±¤¸ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÆ¤Ï¼ý³Ï¸å¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÀéÍÕ¸©¤Ç¤ªÊÆ¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤ªÊÆ¤ÎÌ£¤¬Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇö¤¯¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±º¢¤«¤éÌ£¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªÊÆ¤¬¼ý³Ï¤«¤é2¡Á3¥«·î¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¿åÊ¬¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Æâ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÊÆ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¡Ö¿·ÊÆ¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂèÆóÃÆ¤Î¡Ö¤ªÊÆ¤Î½Ü¡×¤â¤¼¤Ò¿·ÊÆ¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ªÊÆ¤ÏÀºÊÆ¸å¤«¤é»À²½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÊÆ¤ÏÌ©ÊÄÍÆ´ï¤Ê¤É¤Ë°Ü¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤ÆÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ä¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¤º¤Ä¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ÊÆ¤Ï¡Ö¹á¤ê¹â¤µ¡×¤ä¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤Þ¤º¤Ï¿·ÊÆ¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª