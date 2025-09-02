550±ß¤Çº£¤Ã¤Ý¤µGET¡ª¡ã40¡¦50Âå¡ä¤Ï¡Ú3COINS¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Û»î¤·¤Æ¤ß¤Æー¥Ã♡
º£¤Ã¤Ý¤¤ÌÜ¸µ¤ò¼ê·Ú¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£550±ß¤È¥×¥Á¥×¥é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤ä¥·¥Þー¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬Â·¤Ã¤¿6¿§¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å·Ï¡¢¥íー¥º·Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¡¢¥âー¥ô·Ï¤È¡¢Á´4¼ï¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú01 BEIGE¡ÛÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë
¡Ú3COINS¡Û¡Ö6¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¿and us¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È©¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥Ùー¥¸¥å¥Èー¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£ÌÜ¸µ¤Ë¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤È¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥«¥éー¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤ß¤Î¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú02 ROSE¡Û¥ì¥Ç¥£´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥íー¥º¥Èー¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¤Û¤É¤è¤¤·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¡¢¥ì¥Ç¥£¤Êµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ßê¤á¤¯¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Ï¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤¬¤è¤¯¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤½¤¦¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¡¢¾¯¤·²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤Æü¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú03 BROR¡Û¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥Èー¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¼«Á³¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤ä¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¥«¥éー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃ±¿§»È¤¤¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡£
¡Ú04 MAUVE¡Û¥¹¥âー¥ー¤ÊÌÜ¸µ¤Ë
Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¥¹¥âー¥ー¤Ê¿¼¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥âー¥ô¥Èー¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥°¥ìー¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬È©¤ËÆëÀ÷¤ß¤Ê¤¬¤é±¢±Æ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥âー¥ô¥«¥éー¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥âー¥É¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri