飼い主さんご夫婦が1週間の長期旅行を終え帰宅すると、スコティッシュフォールドのぽこ太郎君は大歓迎ムード。とにかくママさんにベタベタなぽこ太郎君のお出迎えに「熱烈歓迎」「ママが大好きなんだね」と、コメントが上がり、6.3万再生を超える反響がありました。

【動画：『１週間ぶりに帰ってきたママ』に……】

再会の日

YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」に投稿されたのは、スコティッシュフォールド親子のぽこ太郎君とうま次郎君が飼い主さんご夫婦と暮らすお家のある日の出来事。

この日は、飼い主さんご夫婦が1週間の長期旅行から帰ってくる日でした。そうとは知らず、ぽこ太郎君はスヤスヤとお昼寝をしていたんだそう。飼い主さんたちが不在の間お世話をしてくれていた、パパさんの同僚さんにも懐いて安心しきった様子でした。

ママさんの帰宅

お昼寝をしていたぽこ太郎君、何やら玄関のほうから「ガチャン」と音がすることに気付いた様子。猫は聴力が非常に優れているため、人の足音を聞き分けることができます。飼い主さんの帰宅時など、足音の違いで「誰が来たか」を判断できるため、この時点でぽこ太郎君も「ママの足音だ！」と気づいたのかもしれません。

そのまま、ぽこ太郎君はまっすぐに玄関へ向かっていったんだそう。するとママさんが「ただいま～！」と玄関を開けて入ってきました。久しぶりに飼い主さんと再会したぽこ太郎君、「忘れてない？おりこうさんにしてた？」と話しかける飼い主さんに対し、しっぽをクネクネと動かしながら嬉しそうに近寄って行ったんだそうです。

『情熱的な愛情表現』

ママさんに抱きかかえられながらリビングへ戻ってきたぽこ太郎君。久しぶりに愛猫に会えてママさんも嬉しかった様子でしたが、それ以上にぽこ太郎君もママさんが帰宅したことが嬉しかった様子。

ぽこ太郎君は抱きかかえられたまま、飼い主さんのお顔をペロペロ舐め始めたんだそう。その様子はなんだか愛情表現をする犬のようだったと言います。ぽこ太郎君の『情熱的な愛情表現』にママさんも「ありがとう」と嬉しそうにお礼を言っていたそうです。

飼い主さんの帰宅に対してまっすぐな喜びの表現を見せたぽこ太郎君の様子にコメントでは「熱烈歓迎」「ママが大好きなんだね」という声が寄せられていました。「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」では、スコティッシュフォールド親子のぽこ太郎君とうま次郎君のほんわかした日々の様子を見ることができます。

ぽこ太郎君、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。