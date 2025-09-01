サーキット走行を楽しむカスタムを実施！トヨタ GRヤリス【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、群馬県のＧメッセ群馬で行われた『群馬パーツショー』の会場で撮影した、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：カスタムGRヤリス乗り
年齢：40代
車両名：トヨタ GRヤリス
年式：2021年式
型式：GXPA16
主な使用シーン：ドライブ、サーキット走行
走行距離：53,380km（撮影時点）
年間走行距離：1,800km
※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
ノーマルから変えた経緯
過去にはGT-R、チェイサー、180SX、マークⅡなどに乗って走ることを楽しんでいました。そんな折、このGRヤリスが発売され、サーキットを走るために購入しました。
良い点・こだわりのポイント
車高とホイールです。
足回り
ダンパー：KYB REAL SPORTS DAMPER Spec TR
ホイール
ホイール：ENKEI PF09
エンジン関連の変更点
制御系
ブーストコントローラー：パワーエディター
次に変えたいポイント
「インタークーラーとECUを変更したいですね」