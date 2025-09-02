「イノウエは完璧な男」アフマダリエフが米誌に語った“打倒・怪物”への心境「俺は彼にただただ敬意を抱いている」

井上との大一番に向け、すでに来日して調整を続けているアフマダリエフ(C)Getty Images

世界最強と称される「怪物」との大一番を前に、自信は漲っている。

来る9月14日に名古屋のIGアリーナで、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）との王座戦に臨むWBA世界同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）は、現地時間8月31日に米老舗誌『Ring Magazine』のインタビューに登場。名古屋決戦に向けた心境を打ち明けている。

【動画】ライバルが前のめりにダウン アフマダリエフの戦慄の左をチェック

「ついにイノウエと戦う機会を得た」

血気盛んな30歳は、高ぶる感情を抑えるように語った。23年4月にマーロン・タパレス（フィリピン）とのWBA＆IBF同級王座戦に敗れて以来、アフマダリエフは3戦無敗（3TKO）。声価を確実に取り戻してきた。

そしてついに「最強は最強と戦うべき」とも豪語していたベルトを取り戻す機会を得たわけである。当然ながら井上は現階級のみならず、各国メディアのパウンド・フォー・パウンドでも1位に位置付けられるもする「最強」の王者。ゆえにアフマダリエフに抜かりは微塵もない。「この位置に就くために一生懸命練習してきた。だから、試合当日は最高の自分を見せたい」と意気込む元世界王者は、こう力説する。

「今の自分の仕事は彼（井上）を倒すこと。そのために全力を尽くすつもりだ。自分はどんな階級でも最高レベルで戦えるだけの力は持っている。俺は世界に、自分こそが最強であることを証明するつもりでいる。もちろん、イノウエは完璧な男で、あらゆるスキルを持っている。でも、それは俺も同じだ。リングが全てを示す。リングの上でのことは決して嘘をつかない」