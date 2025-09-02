増田貴久＆城田優、実写化ドラマ『推しの殺人』出演 大学の同級生役「話題作に関われてうれしいです！」【コメント全文】
NEWS・増田貴久と俳優・城田優が、田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』（10月2日スタート 毎週木曜 後11：59）に出演することが2日、発表された。
【写真】3人のアイドルを演じるトリプル主演たち
今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで送る。
主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバー。3人は“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく。彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か。人生と命を懸けたスリリングサスペンスとなる。
田辺は“あるトラウマ”をきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ、横田は感情の揺れが激しくあらゆることにかみつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ、林は恵まれた容姿でグループのセンターに抜てきされ、テルマから敵視される沢北イズミを演じる。
城田が演じるのは、テレビ番組にもコメンテーターとして出演する有名なマーケティング会社の社長である河都潤也。ルイと過去に出会っており、ルイにアイドルをやってみてはどうかとすすめためたのも河都だった。
城田は「“アイドル”と“殺人”という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください」とコメントを寄せた。
増田が演じるのは、心優しき弁護士の矢崎恭介。河都とは大学の同級生で、河都に出資してもらい、今は小さな個人事務所を持つ。殺人の隠蔽という大きな罪を背負いながらも懸命にステージに立ち続けようとする女性たちの物語に、矢崎がどのように絡んでいくのか。
増田からは「めっちゃめっちゃ話題作に関われてうれしいです！盛り上げられるように頑張ります！」と意気込んだ。
【コメント全文】
■増田貴久
あなたの推し、増田貴久がドラマ出ます！その名も『推しの殺人』。今、本読んでるけど、まだ全部読めてないっ！ヤバいっ！急げっ！→ダメな推し…。めっちゃめっちゃ話題作に関われてうれしいです！盛り上げられるように頑張ります！
■城田優
この度、ユニコーン企業の社長・河都潤也役を演じさせていただきます。『推しの殺人』は“アイドル”と“殺人”という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。緊張と緩和が繰り返される中で、登場するキャラクターたちが、それぞれ秘めた過去や秘密を抱えており、パズルのピースが少しずつそろっていくような謎解きの面白さもあります。
次々と起こる事件、そして殺人を犯してしまったアイドルグループの行く末はいかに。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください。
■中山喬詞氏（プロデューサー）
このお二人が大学の同級生だったら、同じ音楽サークルに入っていたら、と想像してみました。なんだかとてもワクワクする魅力的なコンビだなと。どんな音楽を奏でていたのか、どんなくだらない話をしていたのか、どんな関係性の友達だったのかな、と。とにかくパワフルでエネルギッシュな俳優お二人に、心優しい弁護士と敏腕経営者を演じていただく。間違いなく今までにない役になると思います。
一見交わることのないように思える地下アイドルの彼女たちと彼ら。彼らにも“推し”がいるのだろうか…。それぞれの人生、それぞれの思いが予想だにしない形で交差していくストーリーは目が離せません。怒涛の展開をお楽しみに。
【写真】3人のアイドルを演じるトリプル主演たち
今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで送る。
田辺は“あるトラウマ”をきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ、横田は感情の揺れが激しくあらゆることにかみつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ、林は恵まれた容姿でグループのセンターに抜てきされ、テルマから敵視される沢北イズミを演じる。
城田が演じるのは、テレビ番組にもコメンテーターとして出演する有名なマーケティング会社の社長である河都潤也。ルイと過去に出会っており、ルイにアイドルをやってみてはどうかとすすめためたのも河都だった。
城田は「“アイドル”と“殺人”という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください」とコメントを寄せた。
増田が演じるのは、心優しき弁護士の矢崎恭介。河都とは大学の同級生で、河都に出資してもらい、今は小さな個人事務所を持つ。殺人の隠蔽という大きな罪を背負いながらも懸命にステージに立ち続けようとする女性たちの物語に、矢崎がどのように絡んでいくのか。
増田からは「めっちゃめっちゃ話題作に関われてうれしいです！盛り上げられるように頑張ります！」と意気込んだ。
【コメント全文】
■増田貴久
あなたの推し、増田貴久がドラマ出ます！その名も『推しの殺人』。今、本読んでるけど、まだ全部読めてないっ！ヤバいっ！急げっ！→ダメな推し…。めっちゃめっちゃ話題作に関われてうれしいです！盛り上げられるように頑張ります！
■城田優
この度、ユニコーン企業の社長・河都潤也役を演じさせていただきます。『推しの殺人』は“アイドル”と“殺人”という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。緊張と緩和が繰り返される中で、登場するキャラクターたちが、それぞれ秘めた過去や秘密を抱えており、パズルのピースが少しずつそろっていくような謎解きの面白さもあります。
次々と起こる事件、そして殺人を犯してしまったアイドルグループの行く末はいかに。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください。
■中山喬詞氏（プロデューサー）
このお二人が大学の同級生だったら、同じ音楽サークルに入っていたら、と想像してみました。なんだかとてもワクワクする魅力的なコンビだなと。どんな音楽を奏でていたのか、どんなくだらない話をしていたのか、どんな関係性の友達だったのかな、と。とにかくパワフルでエネルギッシュな俳優お二人に、心優しい弁護士と敏腕経営者を演じていただく。間違いなく今までにない役になると思います。
一見交わることのないように思える地下アイドルの彼女たちと彼ら。彼らにも“推し”がいるのだろうか…。それぞれの人生、それぞれの思いが予想だにしない形で交差していくストーリーは目が離せません。怒涛の展開をお楽しみに。