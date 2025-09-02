Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷À¡Ê40¡Ë¤¬¼óÀÚ¤é¤ì»àË´ ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¡¡Àè·î29Æü¤Ë½÷À¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ë¡ÖË½ÎÏ¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤â
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷À¤¬¼ó¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¸òºÝÁê¼ê¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î30ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Ç½»µï¡¦¿¦¶È¤È¤â¤ËÉÔ¾Ü¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î»öÌ³½êÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Ç¼«±Ä¶È¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¡¦¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀè·î29Æü¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê¤À¤·¤¿¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ËÃí°Õ¤·¡¢µ¢¹ñ¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÍâÆü¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬ºÆ¤Ó¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶á¤¯¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢½Ð¹ñ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÊÝ°Â¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð¹ñ¤»¤º¤ËÀøÉú¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£