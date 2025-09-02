プロ野球・巨人は1日、公式YouTubeで杉内俊哉投手チーフコーチや内海哲也投手コーチと選手たちのやりとりが明かされました。

8月29日から敵地での首位阪神との3連戦に臨んだ巨人。30日の第2戦では先発の井上温大投手が5回途中3失点で降板。1点を争う好ゲームの末に2-3で敗れました。

首位との一戦で好投が期待された井上投手は、3四球が全て失点に絡む悔しい結果。動画では、翌日の試合前にウオーミングアップをする井上投手に、内海コーチが「温大、まず(一緒に)歩こうか」声かけをします。内海コーチ手ぶりをまじえながら、10分以上コミュニケーションを交わす様子がありました。

一方、同試合で7回にリリーフ登板をした田中瑛斗投手に声をかけたのが杉内コーチ。1点ビハインドの7回、無死1塁の場面で熊谷敬宥選手の犠打がフライとなり、田中投手はあえてワンバウンドさせて併殺を狙いますが、結果的に1塁への送球間にランナーの2塁進塁を許す結果に。その後、満塁のピンチを背負いましたが、なんとか無失点で切り抜けました。

動画では杉内コーチがウオーミングアップをする田中投手に「瑛斗！昨日のあのフライは、トライ的にはいいからね」と一言。

「勇気出してやってみた」という右腕に対して、「試みはOKよ、瑛斗！本当、よくやったなって思ったもん」と、やりとりが明かされました。