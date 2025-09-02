新入幕会見という晴れの日に日翔志は、２２年に５７歳で亡くなった父・文男（のりお）さんに思いをはせた。番付表を手に「お墓参りして報告したい。喜んでくれたらうれしい。辞めずに辛抱してきて良かった」と、しみじみと語った。

２１年に父の反対を押し切り、日大職員を辞めて角界入りしたが、その年に首の大けがで２か月の寝たきり生活に。リハビリの休場中に父が亡くなった。「父に背いてプロ入りしけがをした。母のために（引退して）働かないといけないのかな」と思うこともあった。

イバラの道は続いた。けがを乗り越え、新十両だった２３年九州場所２日目に今度は右足首を痛めた。２勝１３敗で幕下へ転落。「１年で十両に戻れなかったら潔く辞めようと少し考えた」という。そんな中、埼玉栄高の先輩、湊川親方（２９、元大関・貴景勝）や兄弟子の大栄翔らに励まされ復活した。秋場所の目標は大関・琴桜との対戦。琴桜は高校の同級生で団体戦で全国優勝した同級生だ。「僕が社会人時代にプロ入りしたいと思えた存在。数年ぶりに対戦したい」と燃えていた。（山田 豊）

◆日翔志 英忠（ひとし・ひでただ）本名は沢田日登志。１９９７年８月１４日、東京・立川市生まれ。５歳から相撲を始め、新潟・能生（のう）中、埼玉栄高、日大を経て日大事業部に就職。追手風部屋に入門し２１年夏場所に初土俵。２３年九州場所で新十両。同場所で右足首を痛め２勝１３敗で幕下転落。今年の春場所で再十両。１８１センチ、１５７キロ。得意は右四つ、寄り。好きな言葉は「臥薪嘗胆（がしんしょうたん）」。