¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×»¥ËÚ¤Îº¾µ½»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«¾ÎÉ÷Â¯Å¹½¾¶È°÷¤ÎÀéÍÕ¸©¤Î½÷¡Ê£²£±¡Ë
»¥ËÚ¡¦ËÊ¿·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¹·î£±Æü¡¢º¾µ½¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÀéÍÕ¸©¤Î¼«¾Î¡¦É÷Â¯Å¹½¾¶È°÷¡¢±ß·âÃÍ¥ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£±¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ß·ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£µ·î£²£·Æü¡¢¶èÌò½ê¿¦°÷¤ä¶ä¹Ô¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È±³¤ò¸À¤¤¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î£¸£°ÂåÃËÀ¤«¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É£±Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é±ß·ÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ß·ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î·Ù»¡½ð¤Ç¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÎ±ÃÖÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·±ß·ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èï³²¼Ô¤Ë¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£